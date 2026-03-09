今回も【GU新作】が可愛いーーッ！ ガバッと着ておしゃれ♡「優秀ワンピース」

ガバッと着るだけでおしゃれに決まるワンピースがあれば、忙しい朝も頼りになりそう。そこで今回チェックしたいのが【GU（ジーユー）】から登場した「新作シャツワンピース」。一枚でもレイヤードでも楽しめて、大人可愛く着こなせる予感です。どちらも3月中旬発売予定。

着まわし力も高い優秀デニムワンピは必見

【GU】「ライトデニムシャツワンピース（5分袖）」\2,990（税込）

ほどよくハリのあるライトデニム素材のシャツワンピ。ウエストリボンを外して着れば、体のラインを拾いにくいIラインシルエットに。前を開けて羽織りとして使ったり、デニム × デニムの最旬レイヤードを楽しんだり、着こなしのアイデアが広がりそうです。幅広い着まわしで、春コーデの鮮度アップを狙ってみて。

きれいめ派にもおすすめしたい爽やかシャツワンピ

【GU】「フレアシャツワンピース（半袖）」\2,990（税込）

高めのウエスト位置から、自然に広がるフレアシルエットが魅力のシャツワンピ。動くたびに揺れるラインが女性らしく、大人コーデにもなじみそう。クリーンなストライプ柄で清潔感があり、きれいめにもカジュアルにも上品にまとまりやすいデザインです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M