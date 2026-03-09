ワールド・ベースボール・クラシック

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は東京ドームで1次ラウンド・プールCが開催中だ。日本代表「侍ジャパン」がすでにプール1位での準々決勝進出を決め、焦点は2位での進出国に移っている。可能性の残る韓国は、9日のオーストラリア戦での勝利が絶対条件。リュ・ジヒョン監督は試合前の会見で「見方を変えれば私たちにはチャンスをくれる試合」と語った。

現在1勝2敗の韓国。準々決勝に進むには、まずオーストラリア戦の勝利が最低条件だ。その場合、両チームに加え台湾が2勝2敗で並ぶ。レギュレーションによると、順位決定でまず優先されるのは当該チーム間の勝敗になるが、これも1勝1敗で並ぶ。次に比較するのが失点率だ。

当該チーム間の対戦での失点を、奪ったアウト数で割ったもので、現在豪州は0.00、台湾が0.13、韓国は0.17。韓国が両国を上回るには、5点差以上を豪州につけ、2失点以内に抑える必要がある。勝ってもロースコアなら豪州に及ばず、大勝しても3失点以上すると、台湾に及ばない。

リュ・ジヒョン監督は戦略について聞かれると、「登板が不可能な4人以外は全員準備をします」と出場可能な投手の“フル稼働”の可能性を示唆。突破の条件を念頭に「序盤の失点を抑えて、競争力のある投手を早めに投入したいと思っています」と語った。

この日、球場に来る前に全選手を集めてミーティングをしたそうで、「厳しい状況ではありますが、見方を変えれば私たちにはチャンスをくれる試合でもあります。だからもっと肯定的に考えてくれればいいと……」と、あくまでポジティブ精神で大一番に臨む。



