連載「ベースボールの現在地」 豪州代表パーキンス、コンサルタントとの兼業

「THE ANSWER」では、5日に開幕したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に合わせて参加各国の野球を紹介する連載「ベースボールの現在地」を展開する。オーストラリア代表の正捕手ロビー・パーキンスは台湾との開幕戦で2ランを放ち、8日の日本戦でもピンチを救う二塁牽制を決めた。印象に残るプレーを続ける31歳だが、実はフルタイムの仕事を持つ。兼業しながらも世界トップレベルで戦える秘訣を聞いた。

0-0の4回2死満塁。打席には大谷翔平。絶体絶命のピンチでパーキンスの強肩が火を噴いた。「本能だね」。二塁走者の牧秀悟が飛び出したのを見逃さず咄嗟に二塁へ牽制。審判のアウトコールに東京ドームは騒然となった。「ショウヘイの打席でチャンスを奪ったことで、自分たちの勢いを保つことができた」。最終的に侍ジャパンに3-4で競り負けたものの、超ビッグプレーに胸を張った。

5日の開幕戦では、2024年のプレミア12王者・台湾相手に3-0で完封勝ち。パーキンスは先制となる2ランを右中間に叩き込み、雄叫びをあげながら胸の「AUSTRALIA」の文字を誇らしげに示した。「国を代表してプレーする時は常に感情が高ぶるもの。国のため、故郷のみんなやここにいる人たちのために打てて、その感情が最高潮に達したんだ」。グラウンド上の姿は誇りと闘志に満ち溢れていた。

米マイナーリーグで2013年から6季プレー。WBCにも3大会連続で出場している。現在は国内リーグABLのブリスベン・バンディッツに所属。一方、ユニホームを脱ぐと意外な一面も持つ。世界的な会計事務所デロイトでコンサルタントとして働いているのだ。「普通に午前9時から午後5時まで働いているよ」。スケジュールに合わせて休みを取ることもあるが、シーズン中も基本的に仕事を続けている。

突き動かす純粋な野球愛

「その中でも時間を見つけて、トレーニングやジムなど必要なことをこなし、家族との時間も両立させているよ。職場は本当に理解があって、サポートしてくれるんだ。でも、今の私は野球選手。この2週間は世界トップクラスの野球選手の1人としてここにいる」

野球と仕事、高いレベルで両立できる秘訣は何か――。「何よりもまず、妻のサポートがあるおかげだね。でも、根本にあるのは『まだプレーしたい』という強いモチベーションだと思う。2つを両立するのは難しいことだけど、国のため、故郷のみんなのためにプレーするという目的があることが、大きな原動力になっているんだ」。突き動かすのは、母国への誇りと、純粋な野球愛だ。

「野球は常に挑戦があり、常に上達できる余地がある。絶対に完璧になることはないので、常に改善できることがある。そういう意味で、本当に素晴らしいスポーツだと思う」

向上心が尽きない31歳。メジャーリーガーとも堂々と渡り合うコンサルタントが、世界に大きな可能性を示した。

（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）