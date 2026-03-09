去年、山形市で初めて開催された蔵王温泉の豊かな自然を駆け抜けるトライアスロン大会がことし8月に再び開催されることが決まりました。



この「おもてなし山形トライアスロン」は去年9月に山形市の蔵王温泉で初めて開催されたものです。

蔵王温泉の盃湖で水泳1.5キロを行った後、ゲレンデや温泉街周辺で自転車40キロ、ラン10キロを行います。

蔵王の高低差を生かしたアップダウンの激しい過酷なコースの一方、蔵王の自然の魅力を感じられるのが特徴です。

去年は全国からおよそ300人が参加しました。

ことしの大会について大会実行委員会は1日、蔵王の交通に影響を与えないようコースを一部変更するなどした上で、8月に開催すると発表しました。





大会会長佐藤孝弘山形市長「大変過酷なコースだがそれがまたいいと。夏の蔵王をPRするイベントにもなっている」大会実行委員会によりますと、去年の参加者のうち9割以上は県外からの参加者でした。参加者たちが温泉街に宿泊するだけでなく、大会前後に県内の観光地を訪れるといった経済効果も期待されます。おもてなし山形トライアスロン船橋吾一実行委員長「せっかく来たからここも見てみたい。こんな食を楽しみたい。といったことは当然ある。オール山形でサポートしながら波及効果が出るような大会にしたい」国内屈指の過酷なコース、そして、蔵王の雄大な自然を堪能できる「おもてなし山形トライアスロン」は、ことし8月29日に開催されます。