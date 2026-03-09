◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 オーストラリア―韓国（９日・東京ドーム）

韓国は２位確定をかけ、午後７時からオーストラリアとの試合に臨む。すでにＣ組は日本が１位を決めており、２位をオーストラリア、台湾、韓国の３チームで争う状況だ。

韓国が勝った場合は３チームが２勝２敗で並び、当該チーム同士の対戦もすべて１勝１敗となるため、失点率が低いチームが２位となる。失点率はこの３チーム間の対戦の失点／アウト数で計算。現状はオーストラリアが０・００、台湾が０・１３、韓国が０・１７とオーストラリアがリードしている。

韓国が２位突破するには、５点差以上をつけて、２失点以下に抑えることが条件になる。

試合前のリュ・ジヒョン監督は、「きょう出場できない４人の投手以外は、全て準備する予定です。１点以内…最少失点に抑えることが大事になる。立ち上がり、なるべく失点しないように、競争力を持った投手が準備する予定です」と力を込めた。

１次ラウンド突破へ、勝利だけでなく、数値的な条件もクリアしなくてはならない。指揮官は「きょう球場入りする前、選手全員とミーティングをしました。厳しい状況だが、我々にとってはチャンスが回ってきたとも言える。ポジティブに考えていきたい」と平常心で臨む構えだ。