◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 オーストラリア―韓国（９日・東京ドーム）

韓国は２位確定を懸け、午後７時からオーストラリアとの試合に臨む。すでにＣ組は日本が１位を決めており、２位をオーストラリア、台湾、韓国の３チームで争う状況だ。

韓国が勝った場合は３チームが２勝２敗で並び、当該チーム同士の対戦もすべて１勝１敗となるため、失点率が低いチームが２位となる。失点率はこの３チーム間の対戦の失点／アウト数で計算。現状はオーストラリアが０・００、台湾が０・１３、韓国が０・１７とオーストラリアがリードしている。

韓国が２位突破するには、５点差以上をつけて、２失点以下に抑えることが条件になる。

試合前の会見では韓国メディアから、今大会の韓国投手陣に本塁打の被弾数が多く、前日８日に日本の守護神・大勢に２発を浴びせた豪州打線への対策をどうするべきか、リュ・ジヒョン監督に質問があった。

指揮官は「私もある意味、東京ドームの経験が多いが、体感として今までより打球が飛ぶ感覚があります。練習の時もそう思いました。どのチームも全体的に、大量のホームランが出ています」との見解を語った。

対策としては「とにかく失投を減らすべき。本塁打を許してはいけない。きょうも来る前に、投手陣には一番得意な球種を自信を持って投げてほしいと、そうすれば失投が減ると伝えました」と闘志をにじませた。