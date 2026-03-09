櫻坂46写真集『櫻撮』付録全12種公開 わちゃわちゃメンバーたちの“プリカード”
アイドルグループ・櫻坂46の初のグループ写真集『櫻撮（さくさつ） VOL.01』（17日発売／講談社）に封入される付録の画像が公開された。
【写真】尊い！”れなかりん”密着2ショット
今回の付録は、メンバーがプリクラ風に撮影した”わちゃわちゃ感”あふれる「プリカード」全12種類。藤吉夏鈴・森田ひかる・山崎天（崎＝たつさき）の3人が仲良くじゃれあう様子や、田村保乃と守屋麗奈がおそろいのうさ耳でポーズをとるショットなどがラインナップされている。櫻撮公式X（@sakusatsu_46）では事前に撮影風景が“プリ動画”として公開され話題になっていた。
プリカード12種類は、2枚1セットの合計6セットに分類し、1セットがランダムで封入される。この付録プリカードはどの書店、ネット書店で購入しても1セットがついてくる。
本作は、櫻坂46のメンバー同士で撮影したオフショット写真集。2024年4月から写真週刊誌FRIDAYで連載されている『櫻撮』をまとめたもので、メンバー全員がカメラマンとなり、互いの赤裸々な素顔を撮影する名物企画。ステージ上ではかっこいいパフォーマンスを見せる櫻坂46メンバーの、“わちゃわちゃ感”あふれる舞台裏の素顔が満載の1冊に。写真集化において、連載では未掲載だったカットを大量に収録。写真集に掲載されるカットのうち、約半数が初公開カットとなる予定だ。
カバーは、通常版、HMV限定版、楽天限定版、アマゾン限定版の4種類。写真集公式Xでも最新情報が随時公開予定。
