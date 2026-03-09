『ばけばけ』松江を訪れる それは錦織との再会を意味していた 第112回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第112回（10日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
前回は、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の息子の名前が、「勘太」に決まる。ヘブンの親バカっぷりはすさまじく、毎日、家族に勘太のかわいいところを聞くほど。そんな中、トキとヘブンは正式に結婚し、勘太と3人で家族になるため籍を入れることに。イギリス人と日本人、同じ籍に入れるにはどちらかが国籍を変えるしかない。トキがイギリス人？ヘブンが日本人に？2人はどちらの国籍を選ぶのか。
今回は、トキ（高石あかり）と勘太と家族になるために、ヘブン（トミー・バストウ）は日本人になることを決める。2人が籍を入れるためには松江市役所での手続きが必要。トキとヘブンは、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）を連れ久しぶりに松江を訪れる。それは、錦織（吉沢亮）との再会を意味していた。松江を訪れた一行は、まずは宿をとりに懐かしの花田旅館を訪れる。
