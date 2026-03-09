太田光、クリス・ペプラーと特別対談 ラジオを軸に“エンタメ”を語り合う
radikoサービス開始15周年を記念したオリジナルポッドキャスト番組「太田光と15人のしゃべり手」の第2回が、9日より配信スタートした。radiko15周年PR大使でもある爆笑問題・太田光が、各ラジオ局を代表する人気パーソナリティーをゲストに迎え、「ラジオ」をテーマに対談を繰り広げる特別企画で、今回は、J-WAVEで開局当初から30年以上にわたりナビゲーターを務めるクリス・ペプラーが登場する。
看板番組『TOKIO HOT 100』をはじめ、数々の人気番組を担当しているクリス・ペプラーと、J-WAVEでの収録が初めてという太田による特別対談が実現。番組では、クリスが開局時にナビゲーターへ抜擢された経緯や、当時のラジオ業界の熱気、洋楽カルチャーが日本の若者文化を席巻していた時代背景などを振り返る。さらに話題は現在へと広がり、変化を続ける国内外のエンターテインメントの最前線についても、世代の近い2人が熱を帯びたトークを繰り広げた。
J-WAVE『TOKIO HOT 100』とTBSラジオ『爆笑問題の日曜サンデー』というともに日曜日の看板番組のパーソナリティーを務める2人の対談は、地上波では実現し得ない貴重なもので、最前線で喋り続ける2人ならではの「エンターテインメントとは」といった深いテーマにも切り込むものになった。
第1回では、ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』を担当するナインティナイン・岡村隆史が出演し、大きな反響を呼んだ。
