フィギュアスケートの鍵山優真選手が坂本花織選手への憧れを語りました。

ミラノ・コルティナオリンピック団体で共に戦った鍵山選手と坂本選手。特に坂本選手はトップの得点を出す演技だけでなく、神戸出身らしい関西ノリと明るさでチームの中心としてもり立ててきました。

オリンピックの公式SNSが8日にそんな坂本選手の存在感を語る鍵山選手のインタビューを投稿。「チームジャパンがすごくなごやかであたたかい雰囲気に包まれているのは坂本花織選手の存在がすごく大きいなって思います」と話します。

「『ゆまちならできるよ』って何回も言ってくれたので、すごく頼もしいなって」。坂本選手は男子シングルでも応援にかけつけ銀の鍵山選手、銅の佐藤駿選手の二人に涙を浮かべながら祝福のハグ。頭をなでるなどお姉さんらしい姿を見せていました。

鍵山選手はさらに「チームジャパン、スケート界になくてはならない存在だと思います。スケート界のみんなが仲良くいられてるのは花織ちゃんの力もすごく大きいと思う。花織ちゃんみたいなスケーターに人柄もすごく憧れてますし、そういう人になりたいです」と羨望のまなざしを見せました。