「WEST.」の濱田崇裕（37）が9日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に神山智洋（32）と生出演し、共演を機に懇意になった事務所の先輩・木村拓哉について語った。

「風間公親−教場0−」に捜査一課刑事の谷本進一役で出演している濱田。もちろん主演は、警察学校の教官・風間公親を演じる木村だ。

お互い、趣味を通じて距離が近づいたという。「『風間公親−教場0−』に出させていただきまして、その時がきっかけでゴルフに連れて行ってもらったりとか。『木村さ〜〜ん！』のチャンネルも出させてもらったり。僕と（Snow Manの）向井康二と一緒にやっているゴルフチャンネルにも来て下さったりとか」と明かした。

木村の自宅にも招かれたことがあるという。「お家にに呼んでいただいたりとか。めっちゃうれしかったんですよ」と報告した。木村の部屋にも入ったといい、「男の趣味が詰まった部屋だった」と説明した。

「部屋に行かせてもらいました。ゴルウエアを段ボールでいただきまして。家は康二と一緒に行きました。めっちゃうれしかったんですよ」。ウエアをもらった後、すぐに帰る予定だったというが、「やっぱりそんなわけにはいかないじゃないですか？せっかく来たのに、すぐ帰るわけにはいかず、結構夜遅くまでいてしまいましたね」と、長居したことを明かした。

木村家でしたことを聞かれると、「いろんな話をさせてもらったりとか、あと仕事の相談も、親身に…」と返答。MCの「ハライチ」澤部佑から「いろんな話を今、聞いてんじゃん？」とツッコミが入ると、濱田は「クラブの抜け感とか…。仕事の話とか、めっちゃ相談に乗ってもらいました」と答えていた。

家での優しい姿とは対照的に、撮影現場では鬼教官そのものだったようだ。「ビビるほど怖かったです。怖くて怖くて。木村さんじゃないですよ？風間公親さんです」。現場の雰囲気もぴりっと引き締まるといい、「めちゃくちゃ集中されていて。僕らもその空気感を絶対、邪魔できないし、俳優としていて下さっているんで。だから、もう風間さんが入って来られた瞬間から、僕らだけじゃないです。全員が勝手に指もそろえて、パッて立つんです」と振り返っていた。