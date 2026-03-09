2ピースロックバンド「鈴木実貴子ズ」が9日、都内で開催された、第18回「CDショップ大賞2026」授賞式に出席した。

同バンドは、新人のアルバムを対象にブレイクが期待される作品を対象とする＜青＞を、1stアルバム「あばら」で入賞した。

鈴木実貴子は「この賞に選ばれて最初連絡あった時、詐欺だと思った」という。だが、「なんか来てみたら本物っぽくて、うれしいです。ありがとうございます」とした。

写真撮影時、鈴木実貴子からちょっと小突かれたズ。「ズっと名付けられたせいで、我々ちょっと仲が悪めなんですけれども…」と苦笑い。「2人だけのアルバムだったら受賞できなかったと思う」とすると、「このアルバムは、ゲストミュージシャンに入ってもらってすてきなアルバムになっているので、受賞できたと思っています。本当にうれしく思います」と話した。

MCからCDショップに伝えたいことを聞かれた鈴木実貴子は「もうちょっと大きい展開をお願いします」とリクエストした。

現在は2ndアルバム「いばら」のリリースツアー中。「やっぱ一番大事なのは体調管理だと思うので、ヨーグルトとかたくさん食べて乗り切りたいと思います」と意気込んだ。