粉末「味ぽん」全国展開 ご当地シリーズ第3弾も Mizkan

Mizkanは「味ぽん」の展開を強化する。粉末スパイスタイプの味ぽん「無限さっぱりスパイス by 味ぽん」を3月5日から全国で発売する。これに先駆け、ご当地味ぽん第3弾「大阪無限粉もんソース by 味ぽん」を2月18日から近畿エリア2府4県で新発売した。

「無限さっぱりスパイス by 味ぽん」は、2025年2月からドン・キホーテ、アピタ、ピアゴなどPPIHグループ店舗（一部店舗を除く）で先行販売を実施した味ぽん。

焼いた肉や揚げ物などの食感をそのままに、さっぱり味が絡みつく新たな「味ぽん使い」が支持され、一時は供給が追いつかないほどの反響を得た。好評を受け、全国展開を決定した。

開発のきっかけは「粉末タイプがほしい」というファンの声。焼き物や揚げ物などに「さっぱり」としたアクセントを加えたくても、液体調味料を使うとべチャっとした食感になってしまうことに着目し、「食感が失われてしまうことは仕方ない」と無意識に諦めてしまっている気持ちを解消するために開発した。

顆粒醤油、食酢のチップ、柑橘のベストなブレンドでさっぱり味が引き立つこと、こしょう、ガーリック、唐辛子などの香辛料でこってりした料理に合うことがおいしさの秘密。食感そのままに料理に絡むため、「味ぽん使い」がさらに広がる。

「大阪無限粉もんソース by 味ぽん」

常温保管できる小さなボトルで、液だれの心配もないため、家庭での料理や食事中だけでなく、外出先でも使える。65g、税抜き参考小売価格585円。

「大阪無限粉もんソース by 味ぽん」は、ソースのような満足感のある味わいととろみを持ちながら、ぽん酢ベースで後味がさっぱりとした「粉もん専用」の味ぽん。

あめ色になるまで炒めた玉ねぎやりんご原料でまろやかな甘さ、10種類以上の香辛料で複雑なスパイシーさを表現。3種の食酢にぽん酢らしい柑橘感を重ね、さっぱりとした後味に仕上げた。とろっとした粘度で粉もんによく絡み、最後まで飽きずにおいしく食べ続けられる。200㎖、同500円。