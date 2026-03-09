Mizkan、食酢飲料を強化 「フルーティス」刷新、新ブランドも

Mizkanは食酢飲料の展開を強化する。「フルーティス」ブランドをリニューアルし、家庭用・業務用を通じてブランドの世界観を統一。従来の「健康のための推すドリンク」の枠を超え、果実のおいしさを主役にした「新・果実体験」を楽しめるリフレッシュドリンクとして再訴求する。家庭用の新ブランド「おいしいビネガーケア」も投入。健康・美容ケア成分を配合したりんご酢ベースの食酢飲料を提案する。

家庭用「フルーティス」では「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」「ざくろ」の全4品（4倍濃縮タイプ、500㎖、税抜き参考小売価格700円）を2月18日から新発売。「業務用フルーティス」では家庭用とデザインを統一した新ラベルを採用するとともに、「業務用フルーティスりんご酢ざくろ（6倍濃縮タイプ）」（1000㎖、同990円）を2月13日から新発売した。

「フルーティス」は、人気の高い果実や産地にこだわった果実を厳選し、りんご酢などと組み合わせることで、果実のおいしさを最大限に引き出した。後味がすっきりしていてべたつかないのに、フルーティでしっかりとした甘さがあり、これまでの果実飲料ともお酢ドリンクとも異なる新しい飲み心地を楽しめる。

おいしさの秘密は「フルーティアップ製法」。料理人も活用している「隠し酢」の考え方を応用し、果実とお酢を組み合わせることで、すっきりとした甘みとジューシーな果実感を引き出したことが特徴となっている。

家庭用は4倍濃縮で1本当たりコップ約11杯分を、業務用は6倍濃縮で1本当たりコップ約33杯分を楽しめる。水や炭酸、牛乳、お酒など割り方も自由。家事や仕事の合間などの家ナカ、ホテルの朝食や外食店の夕食などの家ソトと、様々なシーンで気軽に取り入れられる。

りんご酢をベースに、健康・美容ケア成分を組み合わせた食酢飲料。4倍希釈時カロリーゼロで、お酢の酸っぱさを抑え、毎日でも飲み続けられるやさしい味わいに仕上げた。生活者一人ひとりの悩みや目的に合わせて選べる3品を展開する。

「おいしいビネガーケア」

「おいしいビネガーケア」では、「乳酸菌＆りんご」「セラミド＆ざくろ」「GABA＆ヨーグルト」の全3品（4倍濃縮、500㎖、同770円）を3月5日から新発売する。