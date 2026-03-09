NTTドコモは、映像配信サービス「Lemino」でSTPR Familyのライブコンテンツを配信開始した。現在公開されているのは、「STPR Family Festival!!」の東京ドーム公演とベルーナドーム公演の2作品。

第2弾は3月16日正午からで、過去ライブ8作品を配信予定としている。ラインアップには、すとぷりのバーチャルライブやアリーナツアー、複数公演で構成するライブの昼公演と夜公演などが含まれる。

アーカイブの一挙配信を記念し、3月限定で無料ライブ配信も実施する。毎週木曜から日曜に無料配信を行い、特別編集版の配信などを予定する。

また、「ドコモ MAX」または「ドコモ ポイ活 MAX」の契約があり、かつ「Lemino」を月額契約もしくは「選べる特典」で選択している利用者向けに、「STPR Family Festival 2026」Kアリーナ横浜公演のチケットが当たるキャンペーンも開始した。抽選で最大30組60名を招待し、対象公演は3月28日と3月29日。応募受付は3月9日から3月14日まで。