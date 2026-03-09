「過剰な欲が招いた判断ミス」負けられない台湾戦での失態で韓国系野手に批判噴出 突然の“戦犯扱い”には疑問も【WBC】
重要な局面でバント処理を誤ったウィットコム(C)Getty Images
ヒーローとして注目されていた名手はたった一夜、それもたったワンプレーで“戦犯扱い”を受ける羽目になった。
3月8日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組で、韓国は台湾に4-5で敗戦。準々決勝ラウンド進出に黄色信号が灯った。
緊張の攻防が繰り広げられた一戦にあって、非難の的となったのは、攻守で精彩を欠いた韓国系アメリカ人のシェイ・ウィットコムだ。打っては3打数無安打。しかも5回無死一、三塁の絶好機では、遊ゴロ併殺に倒れ、押せ、押せムードを鎮火させた。
守ってもこの日は最悪だった。同点で迎えた延長10回無死二塁の場面で、相手のバントを処理したウィットコムは、思い切って三塁に送球。これがフィルダースチョイスとなってピンチは拡大。結果的にスクイズでの決勝点を生む、悔やんでも悔やみきれないプレーとなった。
確かに結果論ではある。5日のチェコ戦では2打席連続本塁打を放ち、「アメリカからやってきた救世主」として称賛された。この日の10回の守備シーンも、仮にウィットコムの三塁送球がアウトとなっていれば、彼は韓国国内でも「英雄」と称えられていた可能性は大いにある。
しかし、短期決戦においてあまりに痛恨のミスだった。ゆえに韓国メディアも辛辣な意見を27歳のスラッガーに浴びせている。『OSEN』は「どうして英雄は転落してしまったのか」と切り出し、問題となった送球シーンを「過剰な欲が招いた判断ミス」と糾弾している。
もっとも、チーム全体を断じる声もある。日刊紙『スポーツ朝鮮』は、10回の失点が1点で終わっていることをふまえて、「スクイズが必ずしも成功するわけではない。守備で対応できれば、ホームで十分に刺せる可能性はある」と指摘。ウィットコムのフィルダースチョイス以上に、スクイズを警戒せずにいた守備戦術に疑問符を投げかけている。
「確かなのは、あの場面で韓国の内野守備陣は、明らかに為す術を持っていなかった。もちろんウィットコムの判断ミスは惜しまれる。あれがなければ、落ち着いて対処できたかもしれない。だが、そもそも勝負の駆け引き経験がほとんどない選手たちに加え、ベンチすらもが混乱していた可能性が高い。様々な意味で悔やまれる場面だった」
奇跡の8強進出へ崖っぷちに立たされている韓国。9日19時にプレーボールするオーストラリア戦では、5点差以上をつけ、2失点以内に抑えての勝利が条件。3失点すれば、勝っても突破が見込めない過酷な戦いに挑む。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]