9日、衆議院予算委員会において、「ホルムズ海峡」をめぐって議場内が騒然となった。

【映像】委員長「まず！ まず！外務大臣から」→国会騒然の瞬間（実際の様子）

中道改革連合の後藤祐一議員は冒頭「今日は数少ない総理入り・テレビ入りの集中審議でございます。できるだけ総理に、特に各省をまたぐような答弁ですとか、もう他の大臣が一回答弁しているような話について、あるいは『トランプ大統領と何を話してくるんですか？』とか総理にしか答えられないことは、必ず総理が答えていただくよう申し上げたいと思います」と要望を伝えた。

その後、後藤議員 は「3月5日のロイターによると、中国がホルムズ海峡を通過する原油輸送船とカタールのLNG輸送船の安全な航行を認めるようイランと協議していると複数の外交筋がロイターに明らかにしたと。実際、アイアンメイデンという船舶は、船籍を中国所有に変えた上で、ホルムズ海峡をすでに通過したという情報もあります。同じように日本関係船舶も含めてイランに対して協議をして『日本関係船籍については安全に出させてくれ』とイランに求めるべきじゃないですか？ かつ、その間は少なくともアメリカに対しての支援はちょっと待っていただかないかということもアメリカと話をするべきだと思いますが総理、いかがですか？」と質問。

これに坂本哲志委員長は、所管大臣として茂木敏充外務大臣を指名。

しかし後藤議員は坂本委員長の発言にカットインする形で「これはちょっと申し訳ないんですけど、外交だけじゃなくて、その船に関わる、国土交通にも防衛にも関わる話だから、総理に聞いています」と訴えた。

だが、坂本委員長も譲らない。

「いや、最前線で最も正確に状況を把握している…」と茂木外務大臣を指名した理由について説明しようとすると、後藤議員が「トランプ大統領と話をする…」と再度カットイン。

これに坂本委員長は「まず！ まず！ 外務大臣、外務大臣から概況を説明してもらいます」と声を張った。

この“応酬”に議場内は大いにざわつき、高市総理が挙手。坂本委員長は高市総理を指名した。

高市総理は「現在、イランとの間でございますが、東京においてもテヘランにおいてもいろいろな情報交換、そしてまた要請を行っているところでございます。個別具体の内容は申し上げにくいのですが、必要でしたら外務大臣から答弁をさせます」と回答した。

指名された茂木外務大臣は「アメリカから具体的に日本に対する支援の要請は来ているわけではありません。その上で、ホルムズ海峡の安全な航行、これ我が国もですが、その他も含めて極めて重要な問題で、3月2日には在京イラン大使に対しても他国への攻撃をやめること、また核開発を止めること、同時に、ホルムズ海峡の安全な航行について要請を行ったところであります。できればアラグチ外相とも話をしたいと思っておりますけれど、日本だけどうするというよりもホルムズ海峡の安全な航行は国際経済全体にも関わる問題ですから、そういった観点から日本の主張、しっかりとしていきたいと思っております」と答えた。

「ホルムズ海峡が通過できない状況が続いた場合、この責任重いですからね総理」

後藤議員はその後、「総理に伺います。安全に、この（日本の）45隻がホルムズ海峡を出るまではアメリカに対する支援はできないということでよろしいんですね？」と質問。

高市総理は「（後藤）委員のおっしゃる支援の内容が定かではございませんけれども、日本の船舶が安全であること、邦人の命が守られること、これは最優先でございます」と答えた。

さらに後藤議員 は「（中国など）アメリカに気兼ねしないでいい国は、通常のLNGも含めてホルムズ海峡を通過して輸入することに現状回復していくんじゃないですか？ 日本がそれに取り残されたらえらいことじゃないですか、総理。迂闊にアメリカに対しての支援なんかを日米首脳会談で約束あるいは検討、あるいはもうちょっと柔らかい表現であっても言おうものなら、ずっと第3次オイルショックが続いてしまう可能性があるんじゃないですか？ ですから、この先の原油価格なんかを見ながら、もうすでに3〜4週間後に200円超える見通しは極めて強いという中で、迂闊にトランプ大統領と会った時に、アメリカに対して支援する、あるいはそれを検討するってことは言わないってことでよろしいですか、総理？」と迫った。

高市総理は「（後藤）委員のおっしゃる支援の内容について定かではございませんけれども、日本は日本の国益を最大化し、そして国民の皆様の命、安全を守ると、これに尽きると考えております。そしてまた、原油価格の高騰に関して、数週間なのか何カ月も続くのか、1年続く、それはわかりません。しかしながら、日本とイランの間ではしっかりと話し合いも要請もしている。そしてさらには、新たに原油の調達先の拡大に向けてもすでに動いている。先週、私自身も動きました。そういった事実があることはご理解いただきたいと思います」と答えた。

後藤議員は「これで、トランプ大統領から求められてなのか、高市総理から言ったのかわかりませんが、何らかの米軍支援をそこで検討も含めて発せられた場合、それに伴ってホルムズ海峡が通過できない状況が続いた場合、この責任重いですからね総理。よく考えてトランプ大統領と話をしてきていただきたいと思います」と述べて次の質問に移った。

（ABEMA NEWS）