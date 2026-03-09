阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏＝スポーツ報知評論家＝が９日放送のＭＢＳテレビ「よんちゃんＴＶ」（月〜金曜・後３時４０分）に出演。ＷＢＣのプールＣを１位通過で準々決勝に進出した日本代表の戦いを解説した。初戦の台湾戦で大谷翔平が、プレーボール直後の初球を二塁打にした集中力を絶賛。２回の先制満塁弾については「右足の使い方が素晴らしい」と踏み込んだ右足のつま先がめくれ上がらず、ボールにパワーを伝えた技術を称賛した。

今度のポイントについては、３試合で１２打数無安打１四球に苦しむ近藤健介の復調をあげた。「（１０日の）チェコ戦に近藤選手をスタメンで使って、嫌なものを振り切って、近藤選手をアメリカに飛ばしてほしい。この経験が彼を一回り大きくしてくれるんじゃないかな。ぜひスタメンでチェコ戦使ってください」と話した。

オーストラリア戦の８回１死一、三塁の代打で適時二塁打打を放った佐藤輝明については「結果が出て一安心。初球を振りにいった勇気。すごく安心して、落ち着いてアメリカに行けると思う」と期待した。