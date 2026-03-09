国内市場の縮小や円安を背景に、日本企業の海外市場への関心が高まり続けている。実際に輸出を行っている企業も多い一方で、物流や取引先の確保、法規制への対応などが障壁となり、海外販売に踏み出せない企業も少なくない。海外市場への期待と現実の課題、その両面を示す調査結果が明らかになった。

株式会社ＳＴＡＮＤＡＧＥは、自社商材の海外販売に関心を持つ日本企業の経営者・海外事業担当者１０９人を対象に、海外進出意欲に関する実態調査を実施した。調査は２０２６年２月１６日から２月１７日にかけてインターネットで行われた。

「今、一番売りたい国」を聞いたところ、「アメリカ」が２９．４％で最多となった。次いで「台湾」が１６．５％、「中国」が１０．１％と続き、アジア圏では台湾と中国が上位に入った。また「韓国」と「タイ」が各７．３％、「オーストラリア」と「サウジアラビア」が各３．７％となっている。

海外販売先を選ぶ理由では、「市場が成長しており需要拡大が見込めるから」と「日本製品の品質が高く評価されている市場だから」がいずれも５１．４％で最多だった。続いて「親日的な国民性で受け入れられやすい」が３５．２％、「人口が多く潜在顧客が大きい」が３３．３％となった。

海外市場で自社商品が売れるイメージについては、「具体的な顧客像や販売シーンまでイメージできている」が３７．１％、「ある程度イメージできている」が４３．８％で、合わせて８０．９％が一定の販売イメージを持っていると回答した。一方で、海外販売の実施状況を見ると「定常的に海外販売を行っている」が７０．６％だったのに対し、「過去に行ったことがあるが現在は行っていない」が２５．７％となった。

海外販売に踏み出せない理由としては、「物流手配の方法がわからない」「海外の取引先やバイヤーとの接点がない」「現地の法規制や輸入手続きが複雑」がいずれも３２．３％で並んだ。

さらに販路開拓から配送、代金回収までの貿易実務を一括代行するサービスがあれば、「すぐにでも進出したい」が１８．８％、「１年以内に検討したい」が４６．９％、「前向きに検討したい」が２８．１％となり、合計９３．８％が海外進出に前向きと回答した。

海外販売に期待することでは、「国内市場縮小へのリスク分散」が５１．４％で最多となり、「売上・利益の拡大」が４７．７％、「自社ブランドの国際的な認知度向上」が３４．９％と続いた。調査からは、日本企業の海外販売意欲の高さと同時に、実務面のハードルが進出の壁となっている実態が浮き彫りになっている。