スピードスケートで平昌五輪・女子500メートル金メダリストの小平奈緒さんが9日、自身のインスタグラムを更新。長きにわたり日本のスピードスケート界を牽引した郄木美帆選手への思いをつづりました。

小平さんは現役時代、短距離で活躍。初の五輪となったバンクーバー五輪では個人として500m、1000m、1500mに出場。また団体パシュートでは銀メダルを獲得しました。郄木選手も当時15歳ながらメンバー入り。レースに出場することはありませんでしたが、チームの躍進に貢献しました。

その後、小平選手はソチ五輪で500m、1000mに出場するも結果は振るわず、しかし続く平昌五輪では500mで悲願の金メダルを獲得します。そして1000mでも銀メダルに輝くなど、目覚ましい活躍をみせました。一方、郄木選手も素晴らしい結果を残し、1000ｍでは小平選手に続いて銅メダル、1500mでは銀メダル、さらに団体パシュートでは菊池彩花さん、佐藤綾乃選手、郄木菜那さんとともに金メダルを手にしました。

小平さんと郄木選手の2人は、トップ選手として同時代を過ごし、時には同じ種目で対戦する選手同士でもありました。年齢としては小平さんが上で、先輩スケーターにもあたります。そんな小平さんは今回、郄木選手とのツーショットを公開し、さらに郄木選手へ向けたメッセージをインスタグラムのストーリーズに投稿。「16年前。周囲の大きな期待を、中学生という小さなカラダで背負う姿を見て、『どうか、スケートを嫌いにならないで』と祈るような気持ちで見守っていました。今日に至るまで、数えきれない葛藤や歓喜、そして時には深えんをのぞき込むような瞬間もあったと思います。帆を大きく広げて勇敢に進んできた過程に大きな拍手を送ります」とつづり、心から称賛する言葉を贈りました。