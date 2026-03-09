“世界一のグラビア雑誌”表紙も飾った4児のママ・紗世「VOGUE UKRAINE」に登場「また一つ夢が叶いました」
【モデルプレス＝2026/03/09】グラビア雑誌「PLAYBOY」の表紙にも抜擢されたことがあるモデルの紗世（さよ）が9日、自身のInstagramを更新。雑誌『VOGUE』のウクライナ版『VOGUE UKRAINE』への掲載を報告した。
【写真】“世界一のグラビア雑誌”表紙も飾った4児のママ「VOGUE UKRAINE」に登場
紗世はInstagramで「VOGUE UKRAINE に掲載していただき、また一つ夢が叶いました」と報告。長年の目標が達成された喜びを素直な言葉で綴った。
また、「Where tradition meets modern Tokyo」と、色鮮やかな着物姿のショットも公開。凛とした表情で、重厚感のある装いの中に洗練された美しさを見せた。
これまで独自の魅力で注目を集めてきた紗世。近年は育児に励みながら海外を拠点にモデルとしてのキャリアを切り拓いている。
今までの歩みを経てさらなる深みを増し、今回新たな美を体現した紗世。日本の美を世界へと発信する姿に期待が高まり、今回の投稿には「I love this set.」「So pretty」など、海外のファンからの反響も寄せられている。（modelpress編集部）
身長167cm、B90W58H89。2018年から始めたInstagramの投稿が注目を集め、2019年6月発売の「PLAYBOY」誌の表紙に抜擢。2020年12月に自身のInstagramで結婚を発表。その後は海外を中心にモデルとして活動。2024年にはアメリカ・ニューヨークにあるコロンビア大学のサマープログラムに参加していることを明かしていた。
【Not Sponsored 記事】
◆紗世、着物姿のショット公開
◆紗世、新たな美を体現し次のステージへ
◆紗世（SAYO／さよ）プロフィール
