“両顎骨切り手術”話題のしなこ、術後2週間ダウンタイム中の姿公開「顎がまっすぐになった」
【モデルプレス＝2026/03/09】クリエイターのしなこが3月8日、自身のInstagramを更新。両顎手術（上顎と下顎の骨を切断・移動し、噛み合わせと輪郭を改善する手術）後のダウンタイム中の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳カリスマ美女「顎がまっすぐになった」術後2週間でビジュ激変
3月7日に「骨切りしました笑」と自身のSNSで顎変形症治療の手術を受けたことを報告していたしなこ。今回の投稿では「まずは大好きなウィピメンバーにご報告」とつづり、自身がプロデュースしているコスメブランドのメンバーに手術2週間後のダウンタイム中の姿を披露している様子を投稿した。
7日の報告では手術直後の腫れた顔を披露していたが、それから2週間が経過し、腫れがかなり治まっていることがわかる動画に。「顎がまっすぐになった」と変化を明かすも、まだ顔全体で笑うことができないなど療養には時間がかかる様子で、コメント欄では「経過動画もつくってるのでお待ちください」と紹介している。
ファンからは「しっかり体を休めてね」「経過報告ありがたい」「嚙み合わせすごく大事」「心配してたよー」「元気そうで安心した」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆しなこ、顎変形症の手術後の現状を報告
◆しなこの投稿に反響
ファンからは「しっかり体を休めてね」「経過報告ありがたい」「嚙み合わせすごく大事」「心配してたよー」「元気そうで安心した」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
