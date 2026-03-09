ZOZOマリンスタジアムに「ゼッテリア」がオープン　ローストビーフやビーフシチュー使用の“コラボバーガー”販売

ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、2026年3月10日（火）から「千葉ロッテマリーンズPLAYERS COLLAB MENU（プレイヤーズ コラボ メニュー）」を、「ゼッテリア ZOZOマリンスタジアム店」限定で販売する。※文中価格は全て税込表記

プロ野球チーム「千葉ロッテマリーンズ」のホームスタジアム「ZOZOマリンスタジアム」内に、1992年にオープンしたハンバーガーチェーン「ロッテリア」が、今シーズンから「ゼッテリア ZOZOマリンスタジアム店」としてリニューアルオープンする。

今回販売となるコラボメニューは、「小島和哉のローストビーフバーガー」、「藤原恭大のビーフシチューバーガー」、「和田康士朗のトロピカルマンゴーサワー」と「和田康士朗のトロピカルマンゴーソーダ」の4種類。各選手が好きな食材を使用した商品になっている。

また、ビーフ100％のパティとチェダーチーズをダブルで重ねた「スタジアム Wチーズバーガー」も販売する。

〈千葉ロッテマリーンズ PLAYERS COLLAB MENU 〉

◾️小島和哉のローストビーフバーガー

・価格

単品1,100円、セット1,700円

・商品概要

小島和哉投手とのコラボバーガーが今年も登場。醤油ベースのオリジナルソースを合わせたローストビーフを、牛肉100％パティやレタス、マヨネーズとともにもっちり食感のバンズで挟んだ一品。

◾️藤原恭大のビーフシチューバーガー

・価格

単品1,100円、セット1,700円

・商品概要

藤原恭大選手が好きなデミグラスソースを使用したコラボバーガーが登場。牛肉100％パティに、濃厚でコクの深いビーフシチューを合わせ、4種のチーズソースなどとともにバンズで挟んだ、食べ応え抜群なバーガー。

◾️スタジアムWチーズバーガー

・価格

単品1,000円、セット1,600円

・商品概要

牛肉100％パティ2枚とチェダーチーズ2枚を交互に重ね、4種のチーズ（ゴーダ・チェダー・マスカルポーネ・パルメザン）をブレンドしたチーズソースが特徴の商品。

◾️和田康士朗のトロピカルマンゴーサワー

・価格

850円

・商品概要

濃厚な味わいが特徴のアルフォンソマンゴーを使用したシロップをチューハイで割り、マンゴーの果肉をトッピングしたアルコールドリンク。

◾️和田康士朗のトロピカルマンゴーソーダ

・価格

700円

・商品概要

アルフォンソマンゴーを使用したシロップを炭酸で割り、マンゴーの果肉をトッピングした爽やかなドリンク。

※「和田 康士朗のトロピカルマンゴーサワー」は、軽減税率対象外のため税率10%での税込価格。（販売は20歳以上が対象）

※12月下旬まで販売予定