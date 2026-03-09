LE SSERAFIM、『SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）』MVが再生回数1億回突破！公開から約4カ月

ガールズグループLE SSERAFIMの楽曲『SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）』のミュージックビデオが、ユーチューブで再生回数1億回を突破した。

去る3月7日17時55分頃、2025年10月に公開されたLE SSERAFIMの1stシングル『SPAGHETTI』のタイトル曲『SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）』のミュージックビデオが、ユーチューブで再生回数1億回を記録した。

LE SSERAFIMは、再生回数2億回を突破したデビュー曲『FEARLESS』や2ndミニアルバムの同名タイトル曲『ANTIFRAGILE』をはじめ、8編のミュージックビデオが1億再生以上を記録しており、今回通算9作目の1億再生を達成した。

『SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）』のミュージックビデオは、LE SSERAFIMがスパゲッティを提供することで、人々を幸せにする様子をユーモア溢れる演出で描いている。

(P)＆(C) SOURCE MUSIC

LE SSERAFIM

これは、音楽でリスナーを楽しませる5人のメンバーの姿とも通ずる部分がある。食材が宙に浮いたり、背景が2Dアニメーションのように表現されたりと、斬新な演出と特殊効果も印象的だ。5人が、食卓やスパゲッティのお皿の上で繰り広げるパフォーマンス、楽曲名によく合ったウィットに富んだ演出も見どころだ。

なお、LE SSERAFIMは、来る8月14〜16日に開催される日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2026」に初出演し、東京と大阪の2都市でパフォーマンスを披露する予定だ。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。