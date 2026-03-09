◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 4-3 オーストラリア(8日、東京ドーム)

2-1と逆転した次の回、8回にマウンドに上がった侍ジャパンの種市篤暉投手。普段はロッテの先発ローテーションを担っている投手で、中継ぎとしての連投実に6、7年ぶりだといいます。

「僕も連投するつもりでいましたけど、いざ投げるとなってすごく緊張しましたけど、本当に吉田正尚さんのホームランに助けられたなという感じです」

1イニング11球、空振り三振2つとショートゴロで終え、勝利に大きく貢献した種市投手はNetflixのポストゲームショーに出演。渡辺謙さんと二宮和也さん、そして和田毅さんと肩を並べました。

その圧巻の投球に二宮さんが「種市選手が世界に見つかった瞬間に立ち会った」と話を振ると、和田さんも「ついに見つかったね」と種市投手に笑いかけます。恐縮気味の種市投手でしたが、和田さんから普段先発をやっているが、連投は体は大丈夫かと聞かれると、「ブルペンはちょっとだけ疲れてるなという感じだったんですけど。そんなこといってられる大会ではないので」と表情を引き締めました。

先制点をとられ、ベンチの雰囲気は少し重かったと口にした種市投手でしたが、自身が投げたときには「雰囲気もすごくよかったですし、勝つ雰囲気の流れではあったと思います」と振り返りました。

「連覇するために準備してきたので、その主軸になれるようにあさってからも頑張りたいです」

今回のWBCは日本国内ではNetflixが配信していて、試合の前後の時間を盛り上げるためにプレゲームショー、ポストゲームショーのプログラムを設けています。