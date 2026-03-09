菅田愛貴が着こなすVISのSサイズコレクション♡低身長さん向け春の本命アイテム特集

小柄さんにとって「丈が合わない」「バランスが難しい」といった悩みは、毎日のコーデで感じやすいもの。そんな声に応えるのが、レディースブランドVISの「S size COLLECTION Starring Aki Suda」です。今回は「超ときめき♡宣伝部」の菅田愛貴さんを起用し、低身長さんのために設計された洗練アイテムを公開。丈感やシルエットの細部までこだわったSサイズ・SSサイズ展開で、自然なスタイルアップを叶える春コレクションに注目です♪

低身長さんのためのSサイズコレクション

Sサイズ・低身長さんのために設計された特別なコレクション。ベストセラー“美easy series”をはじめ、VISの人気アイテムを中心に幅広いラインアップが登場しました。

丈感、ウエスト位置、シルエットのバランスまで細かく設計されており、小柄な方でも自然にスタイルアップが叶うのが魅力。

ジャケットやボトムスなどきちんと感のあるアイテムから、日常使いしやすいトップスまで充実したサイズ展開で「自分にぴったりの一着」が見つかります。

低身長さんでもバランスよく、上品に着こなせる春スタイルを楽しめます♡

nainenのホワイトデー企画♡体温を1℃上げるニットランジェリーが全商品10％OFF

菅田愛貴さん着用SサイズLOOK

美easyリネンライクテーラードジャケット

価格：7,909円

カラー：Black・Gray・Ecru・Pink

サイズ：S・M

美easyリネンライクリボンビスチェトップス

価格：5,489円

カラー：Black・Gray・Ecru・Pink

サイズ：Free

サマーツイードリボンベルトパンツ

価格：6,589円

カラー：Charcoal・Gray・Beige

サイズ：SS・S・M

レースカフスドッキングニットカーディガン

価格：6,589円

カラー：Offwhite・Camel・Saxblue

サイズ：Free

ベルトディティールパンツ

価格：6,589円

カラー：Charcoal・Lightgray・Brown

サイズ：SS・S・M

【COHINA×VIS】チャーム付き2WAYトートバッグ/A4対応・軽量

価格：7,909円

カラー：Black・Ecru・Beige

サイズ：Free

パールボタンカーディガン

価格：6,589円

カラー：Black・Offwhite・Camel・Pink

サイズ：Free

フリルネックブラウス

価格：6,589円

カラー：Offwhite・Darkbrown・Saxblue

サイズ：Free

バギーワイドデニムパンツ

価格：8,899円

カラー：Black・Blue

サイズ：SS・S・M

裾フリルティアードドッキングニット

価格：5,929円

カラー：Charcoal・Offwhite・Beige

サイズ：Free

ナロースカーフ

価格：1,969円

カラー：White・Offwhite・Brown

サイズ：Free

ハートチャーム付き2WAYキルトバッグ

価格：6,919円

カラー：Black・Offwhite・Pink

サイズ：Free

春コーデを彩るおすすめアイテム

ショートトレンチコート/UVケア・撥水・花粉ガード

価格：13,090円

カラー：Beige・Navy

サイズ：Free

バイカラーリボンドッキングニット

価格：6,589円

カラー：Charcoal・Lightgray・Beige

サイズ：Free

美easyリネンライクワイドパンツ

価格：5,489円

カラー：Black・Gray・Ecru・Pink

サイズ：SS・S・M・L

レースアップリブニット

価格：5,929円

カラー：Black・Ecru・Lightgreen

サイズ：Free

ストレッチIラインスカート

価格：5,990円

カラー：Black・Charcoal

サイズ：S・M

【2WAY】ハートカットバッグ

価格：6,919円

カラー：Black・Ecru・Brown・Pinkbeige・Greige・Blue・Saxblue・Pink

サイズ：Free

ドレープオフショルダーリブニット/イージーケア

価格：4,389円

カラー：Black・Gray・Offwhite・Saxblue

サイズ：Free

【POLO】タックフレアスカート

価格：8,910円

カラー：Beige・Navy

サイズ：S・M

ひねり金具ワンハンドルバッグ/2WAY,軽量

価格：5,929円

カラー：Black・Blacktype・Gray・Camel・Beige

サイズ：Free

裾レースドッキングシャツ

価格：6,589円

カラー：Black・Offwhite

サイズ：Free

カップ付きアメスリキャミソール/着丈が選べる

価格：3,289円

カラー：Black・Ecru・Darkbrown

サイズ：FS・F

美easyリネンライクマーメイドスカート

価格：5,489円

カラー：Black・Gray・Ecru・Pink

サイズ：SS・S・M・L

低身長さんの毎日をもっとおしゃれに

Sサイズ・低身長さんのために設計されたVISのコレクションは、スタイルアップと着心地の両方を叶えてくれる心強い存在。

菅田愛貴さんの着こなしを参考にすれば、春のコーディネートもぐっと新鮮に仕上がります♡自分の体型にぴったり合うアイテムを選べることで、毎日のファッションはもっと楽しくなるはず。

小柄さんでも美しく着こなせるラインアップで、春のおしゃれを思いきり楽しんでみてください♪