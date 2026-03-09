菅田愛貴が着こなすVISのSサイズコレクション♡低身長さん向け春の本命アイテム特集
小柄さんにとって「丈が合わない」「バランスが難しい」といった悩みは、毎日のコーデで感じやすいもの。そんな声に応えるのが、レディースブランドVISの「S size COLLECTION Starring Aki Suda」です。今回は「超ときめき♡宣伝部」の菅田愛貴さんを起用し、低身長さんのために設計された洗練アイテムを公開。丈感やシルエットの細部までこだわったSサイズ・SSサイズ展開で、自然なスタイルアップを叶える春コレクションに注目です♪
低身長さんのためのSサイズコレクション
Sサイズ・低身長さんのために設計された特別なコレクション。ベストセラー“美easy series”をはじめ、VISの人気アイテムを中心に幅広いラインアップが登場しました。
丈感、ウエスト位置、シルエットのバランスまで細かく設計されており、小柄な方でも自然にスタイルアップが叶うのが魅力。
ジャケットやボトムスなどきちんと感のあるアイテムから、日常使いしやすいトップスまで充実したサイズ展開で「自分にぴったりの一着」が見つかります。
低身長さんでもバランスよく、上品に着こなせる春スタイルを楽しめます♡
菅田愛貴さん着用SサイズLOOK
美easyリネンライクテーラードジャケット
価格：7,909円
カラー：Black・Gray・Ecru・Pink
サイズ：S・M
美easyリネンライクリボンビスチェトップス
価格：5,489円
カラー：Black・Gray・Ecru・Pink
サイズ：Free
サマーツイードリボンベルトパンツ
価格：6,589円
カラー：Charcoal・Gray・Beige
サイズ：SS・S・M
レースカフスドッキングニットカーディガン
価格：6,589円
カラー：Offwhite・Camel・Saxblue
サイズ：Free
ベルトディティールパンツ
価格：6,589円
カラー：Charcoal・Lightgray・Brown
サイズ：SS・S・M
【COHINA×VIS】チャーム付き2WAYトートバッグ/A4対応・軽量
価格：7,909円
カラー：Black・Ecru・Beige
サイズ：Free
パールボタンカーディガン
価格：6,589円
カラー：Black・Offwhite・Camel・Pink
サイズ：Free
フリルネックブラウス
価格：6,589円
カラー：Offwhite・Darkbrown・Saxblue
サイズ：Free
バギーワイドデニムパンツ
価格：8,899円
カラー：Black・Blue
サイズ：SS・S・M
裾フリルティアードドッキングニット
価格：5,929円
カラー：Charcoal・Offwhite・Beige
サイズ：Free
ナロースカーフ
価格：1,969円
カラー：White・Offwhite・Brown
サイズ：Free
ハートチャーム付き2WAYキルトバッグ
価格：6,919円
カラー：Black・Offwhite・Pink
サイズ：Free
春コーデを彩るおすすめアイテム
ショートトレンチコート/UVケア・撥水・花粉ガード
価格：13,090円
カラー：Beige・Navy
サイズ：Free
バイカラーリボンドッキングニット
価格：6,589円
カラー：Charcoal・Lightgray・Beige
サイズ：Free
美easyリネンライクワイドパンツ
価格：5,489円
カラー：Black・Gray・Ecru・Pink
サイズ：SS・S・M・L
レースアップリブニット
価格：5,929円
カラー：Black・Ecru・Lightgreen
サイズ：Free
ストレッチIラインスカート
価格：5,990円
カラー：Black・Charcoal
サイズ：S・M
【2WAY】ハートカットバッグ
価格：6,919円
カラー：Black・Ecru・Brown・Pinkbeige・Greige・Blue・Saxblue・Pink
サイズ：Free
ドレープオフショルダーリブニット/イージーケア
価格：4,389円
カラー：Black・Gray・Offwhite・Saxblue
サイズ：Free
【POLO】タックフレアスカート
価格：8,910円
カラー：Beige・Navy
サイズ：S・M
ひねり金具ワンハンドルバッグ/2WAY,軽量
価格：5,929円
カラー：Black・Blacktype・Gray・Camel・Beige
サイズ：Free
裾レースドッキングシャツ
価格：6,589円
カラー：Black・Offwhite
サイズ：Free
カップ付きアメスリキャミソール/着丈が選べる
価格：3,289円
カラー：Black・Ecru・Darkbrown
サイズ：FS・F
美easyリネンライクマーメイドスカート
価格：5,489円
カラー：Black・Gray・Ecru・Pink
サイズ：SS・S・M・L
低身長さんの毎日をもっとおしゃれに
Sサイズ・低身長さんのために設計されたVISのコレクションは、スタイルアップと着心地の両方を叶えてくれる心強い存在。
菅田愛貴さんの着こなしを参考にすれば、春のコーディネートもぐっと新鮮に仕上がります♡自分の体型にぴったり合うアイテムを選べることで、毎日のファッションはもっと楽しくなるはず。
小柄さんでも美しく着こなせるラインアップで、春のおしゃれを思いきり楽しんでみてください♪