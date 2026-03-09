女優の黒柳徹子（92）が司会を務めるテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。ゲストの人気演歌歌手の“芸達者”ぶりに大喜びした。

この日のゲストは番組初出演となる演歌歌手の徳永ゆうき。黒柳が「演歌のみならず、ポップスもお歌いになる」と紹介すると、徳永は「大塚愛さんの『さくらんぼ』をちょっと僕の特技を合わせて」と披露したいとアピールした。

黒柳が「じゃあやってみてもらっていいですか」と促すと、徳永は高速で指パッチンをしながら軽やかに「さくらんぼ」の一部を歌い上げた。黒柳は「凄い音ですね」「えー凄ーい。できない」と指パッチンの技術に驚きを口にした。

さらに徳永が父がかつて千昌夫の「北国の春」をよく歌っていたと語ると、すぐさま「ちょっとやってみていただいていいですか」とリクエスト。徳永はここでもすぐさま楽曲の一部を歌唱し、黒柳は「いいですね。仕上がって、いいお声ですね」とうっとりと話した。

徳永は電車が好きで鉄道会社に勤めるか、歌手になるかで悩んだとも吐露。黒柳は「阪神電車の車掌さんのものまねをよくやっていた」と明かすと、ここでも「ちょっとやってみていただいていいですか」と実演をせがんだ。

徳永は「いいですか」と遠慮しながらも「え〜本日は阪神電車をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は西宮行き急行です。停車駅は、野田、尼崎、武庫川、甲子園、今津、終着西宮の順に停まります。発車まで、3分ほどお待ちください」とマイクの声を再現した。黒柳は「上手〜！そういうの子供の時って私たちもまねしましたけれども」と大興奮で絶賛した。

徳永は母がカラオケでは三沢あけみの「島のブルース」を歌っていたとも回顧し、ここでも黒柳は歌うようにお願い。徳永はすぐさまアカペラで口ずさみ、黒柳は「いいわね。感じがありますねえ。凄い」と声を弾ませた。

また徳永は自身が年配の演歌ファンの前で歌うポップスとしては夏川りみの「涙そうそう」と明かし、黒柳は再度リクエスト。徳永が美声を響かせると「いいですねえ」と目を細めた。

エンディングでは「きょうはいろんな話ができて良かったです。また。本当にありがとうございました」と話したが、最後に「もう1回、車掌さんお願いできます」とまさかの“おかわり”も。徳永はこれにも「ご乗車、ありがとう、ありがとうございました。徳永、徳永ゆうきでございました」とノリノリで応じ、黒柳は「うまい」と手を叩いて感激していた。