◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 4-3 オーストラリア(8日、東京ドーム)

野球日本代表「侍ジャパン」は8日のオーストラリア戦に逆転勝利。7回に逆転の2ランを放った吉田正尚選手(レッドソックス)が3試合で打率5割と存在感を放っています。

チームはオーストラリアの投手陣の前に苦戦。2試合で21得点の打線が6回まで3安打と、「タフな投手で見慣れない投手だったと思う。自分自身も打たされていた打席が多かった」と振り返ります。

それでも1点を追う7回2アウト1塁の場面で、相手の左腕のインコース低めのボール気味の変化球をフルスイング。「1球で仕留められました」と逆転の2ランを放ちました。

前回大会の準決勝メキシコ戦でも3点差の劣勢で同点の3ランを記録。勝負強さの“秘けつ”は「たまたまだと思います」と笑顔。負けているときのメンタリティーは、「あんまり何も考えていない。平常心です」と話しました。

吉田選手は前回大会、7試合に出場し、打率.409(22打数9安打)、2本塁打、13打点、OPS1.258とチームトップの打点を記録。世界一に貢献しました。

今大会も3試合4番で出場して、打率.500(10打数5安打)、2本塁打、6打点、OPS1.783と、存在感を放っています。