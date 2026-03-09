◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本―チェコ（2026年3月10日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で1次ラウンドC組1位突破を決めた日本代表「侍ジャパン」は9日、一部選手が練習を行った。

練習にはともに中日の高橋宏斗投手（23）、金丸夢斗投手（23）が参加。井端弘和監督（50）が練習後に取材に応じ、10日の第4戦チェコ戦の先発を高橋が務めることを明言した。

「（明日は）高橋宏斗投手。強いストレートと彼のフォークボールというところだと思うんで。そうですね。その強いストレートで押していって、最後、落とすっていう投球をしてもらえればいいかなと」

高橋は大会直前の3日の強化試合・阪神戦に先発。2回を無安打無失点、3三振を奪うなど仕上がりの良さをアピールしていた。この日はソフトボール大のボールを持っての運動や、キャッチボール、ダッシュなどで調整。金丸もゴムを使った運動などで汗を流し、自身のWBC初登板に備えた。

侍ジャパンは6日の初戦・台湾戦で大谷翔平の満塁弾など打線が爆発し、13―0で7回コールド勝ち。7日韓国戦を8―6、8日オーストラリア戦を4―3で競り勝ち、グループ1位で準々決勝進出を決めた。この日は多くの選手を休養日とした指揮官は「僕というか、選手が3連戦したというので、かなり疲労が溜まっているというので、いい休養にしてほしい」とねぎらった。