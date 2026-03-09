「大泣きすぎる」アイドルたちが楽屋で盗難被害に遭う。「治安悪すぎ…」「本当に許せない」
アイドルグループ・あいげっちゅー！の恋羽しおさんは3月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。「15000円無くなってた」ことを明かしました。
コメントや引用リポストでは「これも常習だろうな スタッフなのかメンバーなのかわからんけど、次は罠張って証拠映像撮ってもいいかもね」「楽屋治安悪すぎ…」「本当に許せない」「楽屋ならどう考えても男性は入れない って事は…」「それって普通に犯罪では……」「いやーーーー恐ろしい ダメだよ絶対に」と、さまざまな声が寄せられました。
「私たちのグループは昼夜逆転さんと入れ違いで私たちが入りのしたタイミングで帰っていったので盗るなんて絶対ない」と補足しています。「しかも私の横にはメンバーがずっといて私自身も化粧をずっとしていたのでそもそも取る時間もなければそんなの有り得ません！」とのことです。これ以上被害が出ないことを願うばかりです。
「いやーーーー恐ろしい」アイドルグループ・昼夜逆転の羽魔あいむさんは「ずっとモヤモヤはれないので言わせてください、昨日の五反田の楽屋で私の管理不足だったのも悪いけど現金(3万)すられて私いま死にかけなので、心当たりある方もう返さなくていい(というかもう返ってこないと思う)ので他のアイドルさんに同じことしないようにしてください。取った人にツイート回れ」とポスト。それを恋羽さんが引用し、「このツイート見て確認したら自分も15000円無くなってた、、、。大泣きすぎる」とつづりました。
「根も葉もないこと言われてる」また同件について「ひねくれ思考しすぎて、2人の証言見た瞬間どっちかに真犯人いそうとか思っちゃう」「これ、犯人にされないようにあえてこういう発言する人もいるから犯人探しにはこの子も入れないと」といったコメントも寄せられたことを受け、9日の投稿で「根も葉もないこと言われてる」と切り出した恋羽さん。
(文:多町野 望)