やったぜ！ やっぱWRX STIにはMTがないと！

2026年1月9日、「東京オートサロン2026」のスバル／STIブースに、「WRX STI Sport＃（シャープ）」がサプライズ展示されました。

スバルは同モデルをSTIコンプリートカーとして「2026年春頃に台数限定で販売予定」と説明しており、発売が楽しみな1台です。

【画像】超カッコいい！ これが「待望のMT復活」を果たすスバルの「WRX STI SPORT＃」です！ 画像で見る（30枚以上）

WRX STI Sport＃は、スバルの現行ラインナップにおいて最もハイパフォーマンスなモデル「WRX」をベースに、STI（スバルテクニカインターナショナル）がチューニングを施したコンプリートカーです。

ボディ面では、STI製フレキシブルドロータワーバー（フロント）やSTI製フレキシブルドロースティフナー（フロント／リア）を装着し、車体剛性を大きく上げています。

その上で、STIがチューニングを施したZF製電子制御ダンパーと、ブリヂストン「ポテンザS007」というハイパフォーマンスタイヤを組み合わせ、コーナリング性能を大幅に向上させました。

ブレーキシステムも強化されており、ゴールド塗装が映えるブレンボ製の18インチフロント対向6ポット＆リア対向2ポットブレーキキャリパーに、ドリルドディスクローターを組み合わせた本格的な仕様です。

そして、このモデル最大のトピックは、やはりトランスミッションがMTであること。

現行世代のWRX国内仕様（S4）は、CVT（マニュアルモード付きスバルパフォーマンストランスミッション）のみの設定で、海外向けには存在していたMTの国内導入がずっと待たれていました。ファン待望のMT復活なのです。

さらに興味深いのがパーキングブレーキの仕様。CVTモデルでは電動パーキングブレーキが採用されていますが、このMTモデルにはサイドレバー式が復活しています。

つまり、サイドターンやドリフトのきっかけをつくるなど、瞬時にクルマの挙動を変えるツールとしても活用できるというわけ。スポーツ走行をこよなく愛するドライバーには、見逃せないポイントでしょう。

しかしながら、注意点もいくつかあります。

車名から「S4」の文字が取れたこのMTモデルが、かつての「WRX STI」の直系後継かといえば、そうではありません。

先代WRX STIは、300PSを超えるエンジンに強化されたマニュアルギアボックス、そしてDCCD（ドライバーズコントロールセンターデフ）採用のAWDを組み合わせる、モータースポーツを前提にした非常に戦闘力の高いマシンでした。

一方、WRX STI Sport＃は、現行WRXの中では最もポテンシャルが高いモデルではあるものの、ベース車のキャラクターから想像するに旧・WRX STIと比べると日常使いにも馴染みやすい、より身近な存在ともいえます。

ちなみにWRX STI Sport＃に搭載される2.4リッター水平対向4気筒 直噴ターボエンジンの最高出力275ps・最大トルク350Nmというスペックは、ベース車と変更はありません。

つまりは、極端にシャープな味付けではないということ。

ただ、現在市場へ送り出せるレベルのクルマと考えると、MTモデルが復活するだけで、大歓迎ともいえるのではないでしょうか。WRX STI Sport＃は、気張らずにMTを楽しめるちょうどいいクルマともいえます。

もちろん現段階では試乗もできず、実際のWRX STI Sport＃の乗り味やキャラクターについての断言はできません。

ともあれ、シフト操作でエンジン回転を自分でコントロールしながら、ワインディングロードを駆け抜ける感覚は、CVTでは味わえない独特の喜びとなるのは間違いないところでしょう。

※ ※ ※

今回はSTIコンプリートカーとしての限定販売となりますが、スバルMTモデルはこれで終わりではないでしょう。

今後さらにシンプルで価格を抑えたWRXのMTモデルが登場することへの期待は高まるばかりです。

WRXのMT復活を皮切りにした、エッジの効いたスバルの動向に、今後も注目です。