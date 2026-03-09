田中美久「メイキングが色々とやばすぎて滅」圧巻のオフショットに絶賛の声「インパクト強すぎる」
元HKT48で俳優・タレントとしても活躍する田中美久（24）が、自身のSNSを更新し、9日発売の3rd写真集『ぜんぶ、ほんと』（集英社）のオフショットを公開。衝撃的なセクシーカットで、ファンから絶賛の声が相次いでいる。
【写真集カット】リスボンの街にたたずみ… 田中美久が令和最高峰ボディを披露
田中は上半身に下着を身に付けず、前だけを隠すような大胆な衣装をまとい、横から撮影されたショットを投稿。胸の形もあらわになった大胆すぎる一枚で、田中は「miclubのメイキングが色々とやばすぎて滅」と、ファンクラブで公開するメイキングカットをアピールした。
ファンからは「インパクト強すぎる」「みくりんセクシー」「これは興奮する」「こぼれそうではないか！」「ファンにはたまらない内容ですね」「最高かよ」といった声が続々と寄せられている。
3冊目の写真集のロケ地は、ユーラシア大陸最西端の地・ポルトガルのリスボンとシントラ。初めてのヨーロッパ渡航となった。トラム（路面電車）が行き交う街中を生活圏として実際にポルトガルで暮らしている様子から始まり、少し離れたビーチや湖、由緒あるラグジュアリーなホテルや歴史的な建造物など、さまざまな場所で伸び伸びとポルトガルでの生活を楽しんでいる様子を撮影した。
また今作は、これまでに出してきた写真集の中で最も大胆なカットに挑戦し、さらに磨きがかかった令和最高峰ボディを披露。あどけなさ＆かわいらしさ、美しさ＆ヘルシーさ、大人っぽさ＆妖艶さが奇跡のバランスで成り立つ史上最高傑作となっている。
