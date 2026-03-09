新潟市は9日、部次長・課長級の人事を発表しました。文化スポーツ部次長には若林靖恵氏が就き、新潟市民病院副院長には他田正義氏と本間里香氏を充てています。人事異動は4月1日付です。

■市長部局 部次長異動・部次長昇任など

【部次長異動】

・【文化スポーツ部次長／文化政策課長】若林 靖恵（財務部次長／財務企画課長）



【部次長昇任】

・【児童相談所長】田中 美友紀（児童相談所副所長／家庭支援課長）

・【農林水産部次長／農林政策課長】武藤 正明（福祉総務課長）

・【中央卸売市場長／次長】浅間 孝之（市民生活部参事／広聴相談課長）

・【総務部次長／総務課長】市島 美咲（税制課長）

・【北区副区長／地域総務課長】瀧澤 典彦（危機対策課長）

・【東区副区長／総務課長】枝並 素子（東区地域課長）

・【江南区副区長／地域総務課長】明間 研（観光政策課長）

・【南区副区長／地域総務課長】日根 裕子（教育委員会事務局参事／学務課長）

・【教育委員会事務局参事／教育総務課長】梅田 綾里（人事課長）





【参事昇任】・【土木部参事／土木総務課長】加治 覚（道路計画課長）【課長異動】・【政策調整課長】佐藤 正和（こども家庭課長）・【男女共同参画課長】五十嵐 紀子（広報課長）・【美術館長】石崎 和子（男女共同参画課長）・【観光政策課長】竹田 彰（政策調整課長）・【廃棄物対策課長】駒見 総善（資産税課長）・【福祉総務課長】南雲 洋子（幼保運営課長）・【明生園長】吉田 潤（北区健康福祉課長）・【介護保険課長】伊藤 隆之（人事委員会事務局次長）・【商業振興課長】佐藤 夏樹（中央区地域課長）・【農業活性化研究センター所長】佐藤 寛（農林政策課長）・【道路計画課長】清水 紀利（西部地域土木事務所長）・【東部地域土木事務所長】細貝 智己（南区建設課長）・【東部地域下水道事務所長】中島 正人（西部地域下水道事務所長）・【人事課長】柏木 尋秋（南区産業振興課長）・【財務企画課長】佐藤 哲哉（介護保険課長）・【資産税課長】石崎 浩（東出張所長）・【北出張所長】大倉 博美（会計課長）・【東区地域課長】本田 秀幸（北出張所長）・【東出張所長】前田 秀樹（雇用・新潟暮らし推進課長）・【西区区民生活課長】竹田 由里子（石山出張所長）・【会計課長】渡辺 敦子（西蒲区健康福祉課長）・【学務課長】鈴木 雄策（農業活性化研究センター所長）・【施設課長】岸本 秀也（公共建築課長）

【課長昇任】

・【政策企画部政策監】見波 寿樹（東京事務所主幹）

・【広報課長】近藤 芳弘（広報課長補佐）

・【広聴相談課長】相崎 敦子（教育総務課長補佐）

・【危機対策課長】新井 卓（学校支援課長補佐）

・【環境部副参事／豊栄郷清掃施設処理組合派遣】渡邊 信明（江南区地域総務課副参事／課長補佐）

・【循環社会推進課長】小山 靖代（施設課長補佐）

・【こども家庭課長】小池 健（こども家庭課長補佐）

・【児童相談所家庭支援課長】地引 文貴（南区健康福祉課長補佐）

・【幼保運営課長】戸嶋 裕子（幼保運営課長補佐）

・【保健所健康増進課長】山田 恭子（保険年金課健康支援推進室長）

・【雇用・新潟暮らし推進課長】松川 正伺（農林政策課長補佐／農地政策室長）

・【まちづくり推進課長】野沢 博志（東区建設課副参事／課長補佐）

・【技術管理課長】今井 朗浩（技術管理課工事検査室長）

・【新潟駅周辺整備事務所長】工藤 隆生（議会事務局総務課長補佐）

・【住環境政策課長】磯辺 直孝（住環境政策課副参事／空き家対策・活用推進室長）

・【公共建築課長】川原 亜紀子（建築保全課長補佐）

・【西部地域土木事務所長】佐藤 隆洋（まちづくり推進課長補佐）

・【西部地域下水道事務所長】加藤 絵美（江南区建設課長補佐）

・【下水道管理センター施設管理課長】滝沢 秀毅（下水道管理センター施設整備課長補佐）

・【行政経営課長】土屋 潤也（幼保支援課長補佐）

・【税制課長】田辺 豪（防災課長補佐）

・【北区区民生活課長】吉岡 あゆみ（北区区民生活課長補佐）

・【北区健康福祉課長】井越 修（地域包括ケア推進課長補佐）

・【東区区民生活課長】松田 耕一（情報システム課長補佐）

・【石山出張所長】川上 潔（江南区産業振興課長補佐）

・【中央区地域課長】阿部 幸子（経営企画課長補佐）

・【南区産業振興課長】灰野 知明（南区地域総務課長補佐）

・【南区建設課長】加藤 学（都市計画課副参事／課長補佐）

・【西蒲区健康福祉課長】塚野 静香（こども家庭課副参事／児童発達支援センター所長）

・【人事委員会事務局次長】小池 華英（環境対策課長補佐）

・【学校人事課長】相馬 直子（学校人事課副参事／課長補佐）

・【総合教育センター所長】坂井 純（総合教育センター副参事／所長補佐）

・【特別支援教育課長】諸本 健（白南中学校長）

・【中央図書館長】辰口 裕美（中央図書館副参事／西川図書館長）

■消防局

【部次長昇任】

・【西消防署長】平井 仁（西蒲消防署長）



【参事異動】

・【消防局参事／東消防署長】澤口 義晃（消防局参事／北消防署長）



【参事昇任】

・【消防局参事／江南消防署長】田村 由徳（江南消防署長）

・【消防局参事／北消防署長】浅田 晃（南消防署長）

・【消防局参事／南消防署長／南消防署予防課長】浅野 良明（消防局警防課長）



【課長異動】

・【西蒲消防署長】幸田 和之（消防局総務課長）

・【消防局指令課長】前田 信司（消防局予防課長）



【課長昇任】

・【消防局予防課長】山内 大祐（東消防署予防課長）

・【消防局警防課長】野島 忠（消防局指令課副参事）

・【消防局総務課長】濱田 裕朗（西蒲消防署消防課長）



■水道局

【部次長昇任】

・【水道局技術部次長／給水装置課長】渡辺 勇人（水道局給水装置課長）



【課長昇任】

・【水道局施設整備課長】渡辺 琢（水道局計画整備課長補佐）

・【水道局浄水課長】佐藤 孝行（水道局阿賀野川浄水場長）

・【水道局水質管理課長】永島 健一（水道局総務課副参事／新潟東港地域水道用水供給企業団派遣）

・【水道局中央工事事務所長】小松 宏幸（水道局中央工事事務所長補佐）

・【水道局秋葉工事事務所長】青木 正則（水道局総務課長補佐／新潟水道サービス派遣）



■病院

【部次長昇任】

・【副院長】他田 正義（医療安全部長／脳神経内科部長／脳卒中科副部長／医療参事）

・【副院長／看護部長】本間 里香（看護部副部長）



【課長異動】

・【患者総合支援センター長／脳卒中科部長／医療参事】森田 健一（脳卒中科部長／脳神経外科副部長／血管撮影室長／医療参事）

・【入院管理支援センター長／泌尿器科部長／医療参事】笠原 隆（泌尿器科部長／手術部副部長／医療参事）

・【医療安全部長／感染症内科部長／呼吸器内科副部長／医療参事】影向 晃（感染症内科部長／感染制御室長／呼吸器内科副部長／医療参事）

・【医療技術部長／放射線診断科部長／放射線安全管理室長／医療参事】吉村 宣彦（医療技術部長／放射線診断科副部長／放射線安全管理室長／医療参事）

・【脳神経内科部長／診療部副部長／医師事務支援室長／脳卒中科副部長／医療参事】野崎 洋明（診療部副部長／医師事務支援室長／脳神経内科副部長／脳卒中科副部長／医療参事）

・【手術部副部長／耳鼻いんこう科部長／医療参事】松山 洋（耳鼻いんこう科部長／医療参事）

・【診療部長／検査診断科部長／内分泌・代謝内科部長／精神科部長／消化器外科副部長／医療参事】横山 直行（診療部長／内分泌・代謝内科部長／精神科部長／消化器外科副部長／医療参事）



【課長昇任】

・【婦人科部長／産科副部長／医療参事】常木 郁之輔（婦人科副部長／産科副部長）

・【産科部長／婦人科副部長／医療参事】山口 雅幸（産科副部長／婦人科副部長）

・【ペインクリニック外科部長／麻酔科副部長／医療参事】五十嵐 美紀（麻酔科副部長／ペインクリニック外科副部長）

・【血管撮影室長／消化器内科副部長／医療参事】大崎 暁彦（消化器内科副部長）

