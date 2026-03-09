スピードスケート女子で北京五輪銀メダリストの郄木菜那さんが9日、自身のInstagramを更新。ミラノ・コルティナ五輪で3個の銅メダルを獲得した妹・郄木美帆選手の現役最後のレースについて投稿しました。

美帆選手は8日、オランダで行われた世界選手権に出場。この大会を最後に現役引退を表明していました。2日間にわたって長中短距離の4種目を滑り終え、総合3位に入った美帆選手。現役最後として臨んだ大会で表彰台に上がり、有終の美を飾りました。

会場に駆けつけていた菜那さんは、9日に自身のInstagramを更新。同じスピードスケート女子の佐藤綾乃選手、押切美沙紀選手、コーチのヨハン・デビット氏との5人での写真2枚とともに思いをつづりました。

投稿では、この大会について「本当にお疲れ様でした。オールラウンドでもオリンピックでも本気で勝つために戦いに行く姿は最高にかっこよかった。美帆も綾乃も。そして一緒に戦ってたヨハンも。今日の写真と4年前の私の引退レース後の写真。4年の時が過ぎても同じメンバーで同じ場所で写真が撮れて良かった。オランダに来れて良かった。あの歓声を聞けてよかった。本当に楽しい2日間でした」とコメントし、出場した美帆選手や佐藤選手をねぎらいます。

続けて「そしてやっぱり美帆の1500mは好きだなあ。これが高木美帆だってレースが見れて良かった。ガッツポーズが見れて良かった。そして笑顔も。感動をありがとう！！」と、妹の美帆選手に向けて感謝をつづりました。

また、菜那さんはミラノ・コルティナ五輪が自身最後のオリンピックと公表している佐藤選手にも、個別に労いのコメント。Instagramのストーリーズを更新し、佐藤選手と押切選手との笑顔の3ショットとともに「綾乃お疲れ様ー！！今シーズンラストレースすんごいかっこよかった 綾乃大好き」と投稿しました。