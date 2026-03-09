記者会見に臨む中国の王毅外相＝8日、中国・北京/Maxim Shemetov/Reuters

北京/香港（CNN）イランで戦争が続く中、中国の王毅（ワンイー）外相は8日、自国を平和と安定の擁護者として位置づける一方、今月末に予定される首脳会談を前に、米国に対して融和的な姿勢を示した。

王氏は全国人民代表大会（全人代）の会期中に開いた記者会見で「この戦争は本来起きるべきではなく、誰の利益にもならない戦争だ」と述べた。

王氏は中国について「世界で最も重要な平和と安定、正義の力」と強調し、「事態のさらなる激化を防ぎ、戦火の波及と拡大を避けるため」に即時の停戦を改めて呼びかけた。

王氏はまた「すべての当事者は可能な限り速やかに交渉のテーブルに戻り、対等な対話を通じて意見の相違を解決すべきだ」と語った。

イランをめぐる戦争への中国の懸念が強まる中、習近平（シーチンピン）国家主席は今月末、北京でトランプ米大統領を迎え、世界の2大経済大国による重要な会談を行う。会談では、貿易摩擦から台湾問題まで幅広い課題が議題になるとみられる。

そこに新たな複雑さを加えているのが、中東で急速に激化する戦争だ。

イラン指導部は長年にわたり、中国と密接な関係を保ってきた。中国を含む多くの国々は、イランの最高指導者ハメネイ師の殺害や、紛争激化による原油価格の急騰、世界経済への打撃に懸念を示している。

米国とイスラエルがイランへの攻撃を開始してから1週間以上がたったが、収束する兆しはみえない。トランプ氏は「無条件降伏」以外にイランとの合意はないと述べたが、具体的な要求は明らかにしていない。

こうした中、中国は信頼できる責任ある超大国というイメージを打ち出そうとしている。新たな戦争やベネズエラのマドゥロ大統領の拘束、同盟国や中国に対する世界規模の貿易戦争などで世界に不確実性をもたらしている米国とは対照的だと強調する。

王氏は、中国について、激動の世界において最も貴重な安定と確実性の源泉となり、世界的な混迷の中でかけがえのないより所となっていると主張した

一方で王氏は、主要な相違点を解決するため米国との関与を続ける必要性も強調し、習氏とトランプ氏の首脳会談を歓迎する姿勢を示した。王氏によれば、両首脳は、混乱の中でも二国間関係の全体的な安定を保つ手本を示してきた。

自信を強める中国

王氏は昨年、トランプ政権が対中関税を打ち出した直後に同じ場で開いた会見で、米国に対し「二枚舌」の対応をやめるよう警告し、中国は「権力政治と覇権主義に断固反対する」と強調していた。

昨年のメッセージが不確実性の中での警告だったとすれば、今年は自信に満ちた内容だった。中国はトランプ政権の関税攻勢をおおむね乗り切り強硬戦略の正当性を示した一方、トランプ氏が世界的な混乱を引き起こす中で国際的な地位を高めている。

フランスのマクロン大統領や英国のスターマー首相、ドイツのメルツ首相など伝統的に米国と近い関係にあった各国の首脳がここ数カ月、中国を相次いで訪問しており、中国が関係強化を図る外交の成果が表れている。王氏もこの動きに言及した。

王氏は「欧州では、中国が競争相手ではなく、グローバルなパートナーであるとみる識者が増えていることを我々は認識している」と述べ、両地域の協力と貿易の拡大を呼びかけた。

王氏はまた、トランプ氏が「平和評議会」を国連に代わる仕組みに位置づけようとする試みに反発を示したようで、多国間主義を擁護し、国連という国際機関を守ると約束した。

だが、王氏は今回の記者会見で、インド太平洋地域で緊張が高まるなか、周辺国を揺るがしている多くの問題には触れなかった。

中国は輸出品を世界市場に大量に送り込み、レアアース（希土類）生産での支配的地位を外交カードとして利用しており、世界の供給網に大きな混乱を引き起こす恐れがある。また台湾への軍事的圧力を強めているほか、フィリピンや日本との海上での対立も激化させている。

王氏は、ロシアとの戦争が5年目に入ったウクライナ問題にも触れず、中国とロシアの関係は「風雨にも揺るがず、山のように安定している」と強調した。

ロシアが2022年にウクライナへの全面侵攻を開始して以来、中国はロシアを批判することを拒み、経済・外交の両面で重要な支えとなってきた。