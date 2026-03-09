タレントのユージ（38）が9日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）を自宅で家族とともにネット観戦して「お茶の間が復活した」との声をあげた。

開幕したWBCについて番組開始直後から侍ジャパンの3連勝を振り返った。

スタジオの出演者にWBCの観戦方法について尋ねていたMC石井亮次が「ユージさんは」と水を向けられると、「WBCのおかげで、久しぶりにウチに茶の間が復活しました」と話した。石井に「テレビの前に家族が集結するというその姿」と聞かれ「僕は、集中してリビングでドーンと見てるんですけど、娘たちなんて小学生ですから年頃だから、部屋に行ってるんですよ。でもね『パパ、大谷出たら教えて』って言うんですよ。『大谷出たよー』って言うと、みんな集まってきて、みんなで見てるんですよ。犬まで横に来て。（犬が）『あれがデコピンの親か』って」と勝手に大谷を見た犬のひとりごとまで想像したと話した。

石井から「またみんなが集まると（大谷が）打つし。満塁ホームランとか」とツッコミを入れられると「打つし、みんなで盛り上げるんですよ。なんかこの光景が、テレビのいいところだなぁ、って、あらためて」と話した。

石井は「いいことおっしゃるい。ね、ニッポンをひとつにしてる感じがする」と締めた。

2026年のWBCは、地上波での放送はなく、Netflix（ネットフリックス）の独占配信で、契約した人がテレビモニター、スマートフォン、タブレットなどで視聴できる。