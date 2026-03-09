元阪神・掛布雅之氏（70）が9日、毎日放送の「4チャンTV」に出演。WBC連覇を狙う侍ジャパンの戦いを分析し、今後の展望について語った。

掛布氏は初戦の台湾戦の勝利が「チームを勢いづけた」とし、「大谷選手の第1打席の初球ヒットで流れが日本に来た。それが第2打席での満塁ホームランにつながった」と大谷効果を強調した。

「満塁ホームランはカーブを打ったが、右足の使い方が素晴らしかった。泳がされても、右足のつま先が浮かなかった。だから右腕を前に放り出せた。フィニッシュも高く、ゴロは絶対に打たないという打撃だった。だからスタンドに届いた」と掛布氏は大谷弾の秘密が右足にあったと解説した。

10日の最終戦については近藤の起用法に掛布氏は注目。3試合で12打数無安打と苦しんでいるが「1本出たら、切り替えて米国に行ける」とスタメン継続を訴えた。またオーストラリア戦で代打2点打の佐藤輝についても「意味のあるヒットになった。チェコ戦でも打席がもらえるはず」と流れに乗ることを期待した。

掛布氏は米国マイアミでの準々決勝からの戦いについては「ここまではいいところで本塁打が出て、勝てた。東京ドームならではの戦いだった。でもマイアミではなかなかそうはいかない。そこがポイントだし、心配でもある」と一発に頼らない野球も必要だと今後を占った。