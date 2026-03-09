◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級６位・飯村樹輝弥▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＡ世界バンタム級４位・増田陸（２８）＝帝拳＝とＷＢＡ世界同級挑戦者決定戦で対戦する元世界５階級制覇王者で同級１位ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝が９日、横浜市内の横浜光ジムで練習を公開。シャドーボクシング、新たにコンビを組むガブリエル・フローレス・トレーナーとのミット打ち、サンドバッグ打ちを各１ラウンドずつ披露。「最高の体調だ。今は体が自分の言うことを聞いてくれるような感覚がある」と好調をアピール。４３歳のレジェンドは「将来さらに大きなものを成し遂げるという目標がある。ボクシングの世界で再び最強になるため、自分自身の最高をシェイプを目指している。何と言っても、全てを超越するところを目指している」と豪語した。

昨年１２月１７日、ＷＢＡ同級暫定王者として正規王者の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝と対戦し、１―２の判定で敗れた。試合後は家族と京都で過ごした後、同月２３日には拠点の米ラスベガスへ戻りすぐにトレーニングを再開。１月からフィリピン・セブ島で練習を積んできた。

マネジャーを務めるレイチェル夫人は「昨年の１２月の時点で７５〜８０％できあがっていた。そこからキャンプを行って、現在はすでに１００％を超える状態。試合間隔を空けずに戦うことが、彼のモチベーションにつながっている」と話した。フローレス・トレーナーも「かつてのノニト・ドネアを呼び起こすことに集中した。気持ちだけでなく、目と頭を使ってよりインテリジェントな戦いができるようにしてきた。サプライズがあると思う。圧倒的な強さで、ＫＯでも何でも、自分たちが勝利を挙げる」と予告した。

練習を視察した増田陣営の帝拳ジム・大和心トレーナー（５０）は「元気そうで良かった。前回の試合（堤戦）から間隔が狭いので調子もいいと思う。前回よりも良くなっていると想定している。（かつてのドネアに）戻ってくれた方がいい試合になる。非常に楽しみ」とコメント。ドネアがサンドバッグ打ちをサウスポーで行う場面もあったが「スイッチすることも考えていますが、サウスポーになったら速攻で終わりです」と話した。

戦績はドネアが４３勝（２８ＫＯ）９敗、増田が９勝（８ＫＯ）１敗。

試合はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。