◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 オーストラリア―韓国（９日・東京ドーム）

韓国は２位確定を懸け、午後７時からオーストラリアとの試合に臨む。すでにＣ組は日本が１位を決めており、２位をオーストラリア、台湾、韓国の３チームで争う状況だ。

韓国が勝った場合は３チームが２勝２敗で並び、当該チーム同士の対戦もすべて１勝１敗となるため、失点率が低いチームが２位となる。失点率はこの３チーム間の対戦の失点／アウト数で計算。現状はオーストラリアが０・００、台湾が０・１３、韓国が０・１７とオーストラリアがリードしている。

韓国が２位突破するには、５点差以上をつけて、２失点以下に抑えることが条件になる。

試合前のリュ・ジヒョン監督は、ドジャースで大谷翔平の同僚にあたる金慧成（キム・ヘソン）内野手が左手の指の負傷で、スタメンから外れることを明かした。

金は延長１０回１死三塁の好機、一ゴロに倒れ、三塁走者は本塁憤死。リプレー検証も認められなかった。金は二盗を成功させ、再びチャンスを作ったが、そこまで。試合後はベンチで号泣した。

指揮官は「金慧成は１０回のスライディングで左手の指がベースに当たったとき、違和感があった。きょうのスタメンからは外しました」と説明。チームにとっては大きな痛手になる。

１番のキム・ドヨン内野手は「みんなマイアミ行きという目標をずっと持っています。闘志はさらに上がってきています」と必勝を誓った。