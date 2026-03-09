【ご当地レシピ】宇都宮の郷土料理『納豆信田』裏返して焼くとカリふわ食感に変身！
全国に点在する、油揚げのご当地レシピ。今回は、栃木県宇都宮市の郷土料理「納豆信田」をおうちで作りやすくアレンジ。
「納豆信田」は、油揚げで野菜や豆腐、魚のすり身などを巻く〈信田巻き〉の具を納豆にしたユニークな一品。袋状に開いた油揚げを裏返して焼けば、外はカリッと、中はふわふわ。つけつゆは市販のめんつゆでもOKです！
『納豆信田』のレシピ
材料（2人分）
油揚げ……2枚
納豆……2パック（80g）
ピザ用チーズ……40g
ねぎのみじん切り……1/3本分
サラダ油……大さじ1
〈つけつゆ〉
だし汁……1/4カップ（50ml）
しょうゆ……小さじ1と1/2
みりん……小さじ1と1/2
作り方
（1）油揚げは横半分に切り、袋状に開いて裏返す。納豆、チーズ、ねぎをよく混ぜ、油揚げに1/4量ずつ詰める。袋の口を閉じ、つま楊枝を縫うように刺して留める。
POINT
油揚げは半分にカットしてからそっと裏返して使います。納豆は付属のたれは使わず、チーズとねぎを混ぜてから詰めて。
（2）フライパンにサラダ油を中火で熱して（1）を並べ、焼き目がつくまで両面を2〜3分ずつ焼く。
（3）つけつゆの材料を深さのある耐熱容器に入れ、ラップをせずに電子レンジ（600W）で1分ほど加熱する。（2）を器に盛り、つけつゆを添える。
カリッと香ばしい油揚げに、納豆とチーズのコク。ビールとも好相性です！ 身近な食材で作れるご当地の味を、ぜひおうちの食卓で楽しんでみて♪
（『オレンジページ』2026年3月2日号より）