【ご当地レシピ】宇都宮の郷土料理『納豆信田』裏返して焼くとカリふわ食感に変身！

全国に点在する、油揚げのご当地レシピ。今回は、栃木県宇都宮市の郷土料理「納豆信田」をおうちで作りやすくアレンジ。

「納豆信田」は、油揚げで野菜や豆腐、魚のすり身などを巻く〈信田巻き〉の具を納豆にしたユニークな一品。袋状に開いた油揚げを裏返して焼けば、外はカリッと、中はふわふわ。つけつゆは市販のめんつゆでもOKです！

『納豆信田』のレシピ

材料（2人分）

油揚げ……2枚

納豆……2パック（80g）

ピザ用チーズ……40g

ねぎのみじん切り……1/3本分

サラダ油……大さじ1

〈つけつゆ〉

だし汁……1/4カップ（50ml）

しょうゆ……小さじ1と1/2

みりん……小さじ1と1/2

作り方

（1）油揚げは横半分に切り、袋状に開いて裏返す。納豆、チーズ、ねぎをよく混ぜ、油揚げに1/4量ずつ詰める。袋の口を閉じ、つま楊枝を縫うように刺して留める。

POINT

油揚げは半分にカットしてからそっと裏返して使います。納豆は付属のたれは使わず、チーズとねぎを混ぜてから詰めて。

（2）フライパンにサラダ油を中火で熱して（1）を並べ、焼き目がつくまで両面を2〜3分ずつ焼く。

（3）つけつゆの材料を深さのある耐熱容器に入れ、ラップをせずに電子レンジ（600W）で1分ほど加熱する。（2）を器に盛り、つけつゆを添える。

カリッと香ばしい油揚げに、納豆とチーズのコク。ビールとも好相性です！ 身近な食材で作れるご当地の味を、ぜひおうちの食卓で楽しんでみて♪

（『オレンジページ』2026年3月2日号より）