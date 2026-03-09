ドル円１５８．６０近辺、ユーロドル１．１５４５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は158.60近辺、ユーロドルは1.1545近辺で推移している。先週末に、ハメネイ師の次男モジタバ師がイラン最高指導者に選出されたと報じられ、米国への強硬姿勢が継続するとみられた。中東有事の長期化懸念から原油が急騰、NY原油先物は一時119.48ドルまで高値を伸ばした。これを受けて有事のドル買いが先行した。ドル円は158.90付近まで上昇。ユーロドルは1.1507レベルまで安値を広げた。



一方、東京午後には英FTが「G7が緊急石油備蓄の放出を協議へ」と報じたことを受けて、原油が反落、100ドルの節目近くまで下落した。これを受けて、足元のドル相場はドル高一服となっている。ただ、先週末NY終値水準よりはドル高圏で推移している。



USD/JPY 158.62 EUR/USD 1.1546

