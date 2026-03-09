慣れ親しんだ学び舎を出て、さらに広い世界へ。将来への期待と不安、在学中の思い出があふれる卒業式を、入学式よりも鮮明に覚えているという人も多いだろう。映画の世界でも、卒業式が重要なテーマとなった作品は多い。いまこの時期こそ観たい「卒業映画」を、映画解説者の稲森浩介氏が解説する。

＊＊＊

【写真】忘れられない春の日…「卒業式映画」できらりと光る俳優たち

いつまでも覚えているよ

〇「少女は卒業しない」（2023年）

4人の生徒の卒業式までの2日間を描く群像劇だ。満開の桜の下を登校する生徒たち。黒板には「卒業式まであと1日」と書かれている。

好きな彼にいつもお弁当を作っているまなみ（河合優実）は、卒業式で答辞を読む。東京の大学に行く由貴（小野莉奈）は、恋人と気まずくなっていた。軽音楽部部長の杏子（小宮山莉渚）は、ある部員が気になってしょうがない。ずっと学校に馴染めなかった詩織（中井友望）は、図書室の教師を訪ねる。

「少女は卒業しない」河合優実

この高校は閉校のため、校舎が取り壊されることが決まっていた。

卒業式が始まった。まなみは答辞を読むために壇上に向かおうとする。その時、まなみと彼氏の本当の関係が明らかになり、観るものは彼女の哀しみを知ることになる。

終始静謐な演技を見せている河合は、デビュー以来“河合優実伝説”と言われるほど、注目されていた。本作で映画初主演を果たし、翌年のドラマ「不適切にもほどがある！」（TBS）で大ブレークする。

河合が最も好きな場面があるという。軽音楽部の卒業コンサートで、森崎（佐藤緋美）が「ダニーボーイ」をアカペラで歌うところだ。まなみはその声に導かれるように会場に向かう。「そこで初めて聞く素直な反応が出したくて、撮影まで聞かないようにしていました。緋美さんがこのシーンに歌で与えてくれたエネルギーに感動しました」と語っている（「週刊文春CINEMA」2022冬号）。

恋人に別れを告げた人もいる。好きだったことを伝えられなかった人もいる。最後に友人ができた人もいる。学校はなくなるが、それぞれの思いはここに残るに違いない。

「卒業映画」の名作として長く語り継がれるだろう。

卒業したらどうするのか

〇「高崎グラフィティ。」（2018年）

第一回未完成映画予告編大賞のグランプリ受賞作をベースに制作された。このまま卒業してもいいのか、自分はどう生きたいのか。不安と希望を抱えた5人の2日間を追う。

物語は高校の卒業式が終わった直後から始まる。校舎の廊下で、卒業証書を持って写真を撮ったり、卒業アルバムにメッセージ書き込んだりするクラスメイトたち。最後のホームルームで進路を聞かれた優斗（萩原利久）は、「たぶん家の修理工場を継ぐと思います」と浮かない顔で話す。幼馴染の美紀（佐藤玲）は東京のファッション専門学校に行き、寛子（岡野真也）は結婚することを報告する。

その後の卒業パーティーがリアルだ。これまで友達だと思っていたクラスメイトの裏切りや中傷など、卒業ってそんなに素晴らしいことですか、と問いかけているように見える。やがて、美紀の父親が彼女の入学金を持って失踪。5人はその行方を探し始めるが、優斗は先輩から車の保険金詐欺の仕事に誘われて……。

萩原利久は、昨年公開の「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」で主演を務め、注目を集めた。本作でも不安定な自分を持て余しながら、未来の希望を手繰り寄せようとする青年を好演している。

地元の閉塞感や家族に嫌気が差して飛び出したかったり、未来を見通せない卒業生たちを等身大に描いている作品だ。

卒業式を見てもらいたい人

〇「そして、バトンは渡された」（2021年）

2019年の本屋大賞を受賞した、瀬尾まい子の小説が原作。卒業式シーンが、物語のある事実を解き明かす場になっている。

森宮優子（永野芽郁）は4回も苗字が変わった。これまで、血の繋がらない親に次々と育てられてきたからだ。現在は、料理上手な義父・森宮（田中圭）と暮らしている。優子は高校の卒業式で、合唱曲「旅立ちの日に」のピアノ伴奏をすることになり猛特訓を始める。

一方、梨花（石原さとみ）は夫を何度も変えて自由奔放に生きている。最初の夫の娘・みぃたんを可愛がっていたが、ある日突然姿を消してしまう。やがて2つの物語が結ばれ……。

中盤のクライマックスが卒業式シーンだ。「旅立ちの日に」を演奏する優子に、これまでの日々を思い出し森宮は涙する。ピアノ初心者だった永野は、数カ月にわたり練習したという。実は、この卒業式シーンはラストにもう一度登場する。その時初めて物語が円環し、心に残る閉じ方をするのだ。

梨花役の石原がとても良い。奔放だが魅力的な女性を弾けるように演じている。周りからは自由気ままに生きているように見えるが、その理由はラストで明かされる。

石原は初めての母親役だったが、2022年に第1子、2025年に第2子を出産し実生活でも母親になった。この作品で、日本アカデミー賞優秀助演女優賞を受賞し、さらに「ミッシング」（2024年）で、日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞。本格派俳優へと成長した。

今こそ別れめ いざさらば

〇「二十四の瞳」（1954年）

卒業式で「仰げば尊し」が歌われなくなって久しい。教師を敬うという意味の歌詞が、今はそぐわないなどが理由のようだ。映画の中で歌われている作品を探してみると、この名作の中で聞くことができた。

タイトルバックに「仰げば尊し」が流れ、昭和3年の4月、小豆島の分教場に大石先生（高峰秀子）が赴任してくる。12人の生徒たちの心をたちまち掴み、満開の桜の下で一列になって「汽車遊び」をする様子が美しい。

生徒たちは5年生になると本村の小学校に通う。中には、生活苦のために学校をやめたり、病気になったりした子もいるが、大石先生はいつも温かく寄り添う。

やがて、卒業式の日がきた。生徒たちは木造校舎の前に並び、オルガン伴奏で「仰げば尊し」を歌う。皆泣きながら、この歌を大石先生のために歌っていることがわかる。大石先生も泣いている、この子たちが辿る運命を悲しんでいるかのように。男の子5人のうち3人は戦死し1人は失明する。

作家の長部日出雄は、高峰の卓越した演技をこう評価している。

「本当に教室のそこにいるかのように体全体でなりきった大石先生は、日本人の胸にいつまでも生き続ける『永遠の教師』といっても過言ではあるまい」（長部日出雄『天才監督 木下惠介』論創社）

高峰の下には多くの教師から手紙が届いたという。どれも「教師をやめようかと悩んでいたが、この映画を観て続ける決心をした」と書かれていた（高峰秀子『わたしの渡世日記』文春文庫）。

卒業式の日に「仰げば尊し」を捧げたいと思う教師は、確かにいたのだ。

答辞に込められた思い

〇「ラストレター」（2020年）

「Love Letter」（1995年）と同じく、手紙が重要なモチーフとなる岩井俊二監督作品だ。手紙は卒業式と深く結びつき、切ない幕切れを迎える。

裕里（松たか子）は、亡くなった姉・未咲の娘・鮎美（広瀬すず）から、未咲宛の同窓会の案内を託される。姉の死を知らせるため会に参加した裕里は、姉と間違えられてしまう。そして初恋の相手、鏡史郎（福山雅治）と再会した。やがて裕里は、鏡四郎に手紙を書くが……。

物語は高校時代へと戻り、鏡史郎（神木隆之介）と未咲（広瀬すず：二役）、そして妹の裕里（森七菜:現在の裕里の娘と二役）の淡い初恋の思い出を辿り始める。彼らが交わす手紙が、未咲の死の真相や心に蓋をしてきたそれぞれの想いを解き明かす。

中山美穂と豊川悦司が「Love Letter」以来、25年ぶりに出演している。2人は亡くなった未咲の人生に深く関わる役だが、特に豊川の“腐れっぷり”演技は注目だ。

物語の最後に未咲は答辞を読む。そこにはこうある。「夢が叶う人もいるでしょう、叶いきれない人もいるでしょう。辛い事があった時、生きている事が苦しくなった時、きっと私たちは幾度もこの場所を思い出すのでしょう。自分の夢や可能性がまだ無限に思えたこの場所を」と。

私たちはこの時、タイトルの「ラストレター」の意味と、亡くなった美咲の心を知る。そして静かな感動の波に浸されるのだ。

稲森浩介（いなもり・こうすけ）

映画解説者。出版社勤務時代は映画雑誌などを編集

デイリー新潮編集部