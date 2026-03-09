篠原涼子「長い時間一緒に作品を歩いてきた相手」 “安心する”俳優仲間との2ショットを公開
俳優の篠原涼子（52）が8日、自身のインスタグラムを更新。“安心する”という俳優仲間との2ショットを公開した。
【写真】「同じシーンに立つたび安心します」共演を重ねて信頼関係を築いた俳優と篠原涼子の2ショット
篠原は「長い時間一緒に作品を歩いてきた相手 同じシーンに立つたび安心します」とつづり、自身が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（毎週日曜 後10：30〜後11：25）でジェシー（SixTONES）とともに共演する藤木直人（53）とのオフショットを披露している。
2人は、2005年放送『anego-アネゴ-』（日本テレビ系）、13年『ラスト・シンデレラ』（フジテレビ系）で共演しており、今回の作品でも息の合った演技を見せ、篠原は「長年の時間が、ちゃんと芝居に残っていく…」と、長年の信頼関係をのぞかせた。
