EXIT兼近大樹（34）とSnow Man佐久間大介（33）が、8日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜午後12時45分）に出演。2人の共通点のピンクの髪について話した。

今回は兼近、佐久間にMCの俳優満島真之介（36）、俳優椎名桔平（61）の4人で埼玉・富士見市をドライブ。

カフェでのトークで、佐久間がもともと甘い物が好きだが、最近は辛い物も好きになってきたと話した。「もう、どんどん大人になっていく」という佐久間に、満島が「じゃあ、いつピンクやめる？」。佐久間は爆笑した。

続いて兼近が「俺はさ、まっすーの系譜でピンクにしてる」と、NEWSの増田貴久（39）の影響を受けたことを話した。「6年か7年前くらいにまっすーがピンクで、『もうピンク、俺やめるよ』って。じゃあ俺ピンクにしちゃっていいですか、って。その流れでのれん分けしてもらって」と裏話をした。佐久間に「その流れでしょ？」と振ると、佐久間は「いや違う、全然違う」と笑った。「ピンクってわかりやすいじゃないですか。メンバーカラーがピンクだし」。そして「SixTONESとSnow Manが同時デビューで、ほかのグループの人とかアーティストさんとかもいる中で、Snow Manってもっとわかりやすくなりたいな、と思って。『ピンクのやつがいたらSnow Manだ』って思わせればいいんだ、って。それとやりたいが重なった」とピンクに染めた理由を明かした。