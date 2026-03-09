　日本サッカー協会は9日、11日から16日までJヴィレッジで開催される「第8回 J-VILLAGE CUP U-18」に臨むU-18日本代表メンバーを発表した。

　U-18日本代表は13日の第1戦で名古屋グランパスU-18、14日の第2戦で鹿島アントラーズユース、15日の第3戦で神村学園高と対戦。16日には順位決定戦が行われる予定となっている。

　なお、菅原大介コーチ、竹内智基テクニカルスタッフは14日から合流予定。ふたば未来学園高の3名が11日から12日の期間、トレーニングパートナーとして参加予定だという。

【スタッフ】

監督:山口智

コーチ:白石通史

コーチ:小野木玲

コーチ:菅原大介

GKコーチ:山岸範宏

GKコーチ:高原寿康

フィジカルコーチ:大塚慶輔

テクニカルスタッフ:羽山温音

テクニカルスタッフ:竹内智基

【選手】

▼GK

12渡邊麻舟(FC東京U-18)

1エジケ唯吹ヴィンセントジュニア(鳥栖U-18)

▼DF

4ゼイダム小田孟武(桐生一高)

13藤川虎三(福岡U-18)

5藤井翔大(横浜FMユース)

3メンディー・サイモン友(流経大柏高)

▼MF

8瀬口大翔(神戸)

16増田大空(磐田)

10小林志紋(広島)

18大貫琉偉(鹿島アントラーズユース)

7中村龍(湘南U-18)

15エドワード真秀(大宮)

2木寺優直(大宮)

19平野遼(横浜FMユース)

6小川尋斗(川崎F U-18)

▼FW

20葛西夢吹(湘南U-18)

17加藤海輝(横浜FMユース)

14平岡貴敬(阪南大高)

11前田陽輝(福岡)

9マギージェラニー蓮(大宮)