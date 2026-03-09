J-VILLAGE CUPに臨むU-18日本代表メンバー20名発表!! 流経大柏DFメンディー・サイモン友ら高体連から3名選出
日本サッカー協会は9日、11日から16日までJヴィレッジで開催される「第8回 J-VILLAGE CUP U-18」に臨むU-18日本代表メンバーを発表した。
U-18日本代表は13日の第1戦で名古屋グランパスU-18、14日の第2戦で鹿島アントラーズユース、15日の第3戦で神村学園高と対戦。16日には順位決定戦が行われる予定となっている。
なお、菅原大介コーチ、竹内智基テクニカルスタッフは14日から合流予定。ふたば未来学園高の3名が11日から12日の期間、トレーニングパートナーとして参加予定だという。
【スタッフ】
監督:山口智
コーチ:白石通史
コーチ:小野木玲
コーチ:菅原大介
GKコーチ:山岸範宏
GKコーチ:高原寿康
フィジカルコーチ:大塚慶輔
テクニカルスタッフ:羽山温音
テクニカルスタッフ:竹内智基
【選手】
▼GK
12渡邊麻舟(FC東京U-18)
1エジケ唯吹ヴィンセントジュニア(鳥栖U-18)
▼DF
4ゼイダム小田孟武(桐生一高)
13藤川虎三(福岡U-18)
5藤井翔大(横浜FMユース)
3メンディー・サイモン友(流経大柏高)
▼MF
8瀬口大翔(神戸)
16増田大空(磐田)
10小林志紋(広島)
18大貫琉偉(鹿島アントラーズユース)
7中村龍(湘南U-18)
15エドワード真秀(大宮)
2木寺優直(大宮)
19平野遼(横浜FMユース)
6小川尋斗(川崎F U-18)
▼FW
20葛西夢吹(湘南U-18)
17加藤海輝(横浜FMユース)
14平岡貴敬(阪南大高)
11前田陽輝(福岡)
9マギージェラニー蓮(大宮)
U-18日本代表は13日の第1戦で名古屋グランパスU-18、14日の第2戦で鹿島アントラーズユース、15日の第3戦で神村学園高と対戦。16日には順位決定戦が行われる予定となっている。
なお、菅原大介コーチ、竹内智基テクニカルスタッフは14日から合流予定。ふたば未来学園高の3名が11日から12日の期間、トレーニングパートナーとして参加予定だという。
監督:山口智
コーチ:白石通史
コーチ:小野木玲
コーチ:菅原大介
GKコーチ:山岸範宏
GKコーチ:高原寿康
フィジカルコーチ:大塚慶輔
テクニカルスタッフ:羽山温音
テクニカルスタッフ:竹内智基
【選手】
▼GK
12渡邊麻舟(FC東京U-18)
1エジケ唯吹ヴィンセントジュニア(鳥栖U-18)
▼DF
4ゼイダム小田孟武(桐生一高)
13藤川虎三(福岡U-18)
5藤井翔大(横浜FMユース)
3メンディー・サイモン友(流経大柏高)
▼MF
8瀬口大翔(神戸)
16増田大空(磐田)
10小林志紋(広島)
18大貫琉偉(鹿島アントラーズユース)
7中村龍(湘南U-18)
15エドワード真秀(大宮)
2木寺優直(大宮)
19平野遼(横浜FMユース)
6小川尋斗(川崎F U-18)
▼FW
20葛西夢吹(湘南U-18)
17加藤海輝(横浜FMユース)
14平岡貴敬(阪南大高)
11前田陽輝(福岡)
9マギージェラニー蓮(大宮)