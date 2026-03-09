９日の東京株式市場はリスクオフの流れが一気に強まり、日経平均は一時４０００円を超える急落で５万１０００円台まで水準を切り下げる場面があった。



大引けの日経平均株価は前営業日比２８９２円１２銭安の５万２７２８円７２銭と急反落。プライム市場の売買高概算は３６億８４７７万株、売買代金概算は９兆６７５６億円。値上がり銘柄数は１３４、対して値下がり銘柄数は１４３４、変わらずは２７銘柄だった。



きょうの東京市場は売り圧力が一気に高まった。前週末の欧州株市場が全面安に売り込まれたほか、米国株市場でもＮＹダウが一時９００ドルを上回る下げとなり、これを受けてリスク許容度の低下した海外投資家の売りや、先物を絡めたインデックス売りが集中した。トランプ米大統領が自身のＳＮＳにイランとの合意は「無条件降伏以外にはありえない」と投稿し、地上戦も辞さずの構えをみせており、軍事衝突の長期化を懸念するムードが強まっている。そうしたなか、ＷＴＩ原油先物価格が一時１バレル＝１２０ドル台に迫る暴騰となり、これが投資家の不安心理を煽る格好となった。一方、外国為替市場では１ドル＝１５８円台後半まで円安が進んだが、ハイテク株の下支えにはならなかった。日経平均は大引けにかけて下げ渋ったものの、５万２０００円台で着地。プライム市場全体の９割の銘柄が下落した。



個別では、７３００億円弱の群を抜く売買代金をこなしたキオクシアホールディングス<285A.T>が急落したほか、アドバンテスト<6857.T>、ディスコ<6146.T>、東京エレクトロン<8035.T>など大手半導体製造装置メーカーが大きく値を下げた。フジクラ<5803.T>、古河電気工業<5801.T>など電線株の下げも目立つ。ソフトバンクグループ<9984.T>が大幅安、ＪＸ金属<5016.T>も急落した。三菱重工業<7011.T>、川崎重工業<7012.T>など防衛関連が売られ、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>、三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>などのメガバンクも下値を探った。日東紡績<3110.T>、芝浦メカトロニクス<6590.T>の下げの大きさも際立つ。



半面、原油高騰を背景にＩＮＰＥＸ<1605.T>が小じっかり、買収報道のあったローム<6963.T>が大幅高に買われた。日本郵船<9101.T>が小高く、ＪＲ東日本<9020.T>も堅調。アイル<3854.T>も値を上げた。このほか、サイバーエージェント<4751.T>、ブロードリーフ<3673.T>なども上値を追った。



