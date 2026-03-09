パソコン専門店ドスパラ（株式会社サードウェーブ）は、フォトグラファーの上田晃司氏を講師に迎えた「第15回DCPフォトウォーク in 名古屋」を4月12日（日）に開催する。参加費は無料、各回定員15名。

DCPフォトウォーク初となる名古屋を舞台に、第1部（11時～13時30分）は大須商店街、第2部（15時30分～18時00分）は栄エリアをめぐる。スナップの撮り方や構図の作り方など、上田氏から直接アドバイスや講評を受けられるほか、質問の機会も設けられる。

使用機材は不問で、ミラーレスカメラ、一眼レフカメラ、スマートフォンなど普段使いの機材での参加が可能。カメラ歴も問わない。参加者が撮影した作品に対する上田氏の講評動画は、後日DCP公式YouTubeチャンネルで公開される予定だ。

開催日

2026年4月12日（日）



応募締切

2026年3月29日（日）23時00分



開催時間

開催場所

参加費用

1部：11時00分～13時30分 2部：15時30分～18時00分1部：大須商店街 2部：栄エリア

無料



定員

各回15人



応募方法

専用フォームから申し込み

※ドスパラクリエイティブプロダクション（無料）への登録が必要