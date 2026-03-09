上田竜也が自身のInstagramで、事務所の後輩でKEY TO LITのメンバーである中村嶺亜との2ショット動画を公開した。

【写真】上田竜也と中村嶺亜のプライベートも美しい2ショット

■上田竜也が中村嶺亜との2ショットを披露

上田は、後輩の中村との2ショット動画を1点投稿。上田はキャップと洋服を黒でまとめ、薄い色のメガネを装着。一方の中村もメガネをかけ、ボルドーのパーカーに黒いジャケットを着用と、プライベートショットならではのリラクシーなスタイルで登場。

上田は「イエーイ！」とピースサインをしながら「映画を観てきました」と伝えると、中村もメガネを外して「そしてご飯も連れてってもらいました」と嬉しそうに笑顔で報告。最後は、2人揃ってカメラに手を振り、中村は「楽しかった～」と感想をつぶやいていた。

上田は、「本誌は某所にて映画館から出てくる2人の姿をキャッチ」と、“スキャンダル”風に綴り、「双方の事務所に関係を聞いたところ期日までに返答はなかった」と、新聞や週刊誌などのパロディ仕立ての投稿で笑いを誘った。

この投稿には、「お似合いですね」「オモシロ動画ありがとう」「美女を連れておデート？」「2人とも美人すぎる」「映画デートだ！」「眼福です」「どっちに嫉妬したいいんだ？」「美人と美女コンビ」「大スキャンダルの続報に期待」と、今後の投稿に期待を寄せる声もあった。

