　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


61765.10　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
61748.56　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
61617.60　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
59774.24　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
59096.32　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
58259.00　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57930.87　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
56427.55　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
56087.51　　25日移動平均線
55370.05　　均衡表基準線(日足)
55370.05　　均衡表転換線(日足)
55370.05　　均衡表転換線(週足)
55368.24　　6日移動平均線
54769.45　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
54244.14　　ボリンジャー:-1σ(25日)
53758.77　　13週移動平均線
52745.82　　75日移動平均線

52728.72　　★日経平均株価9日終値

52497.53　　均衡表雲上限(日足)
52400.78　　ボリンジャー:-2σ(25日)
51845.04　　均衡表基準線(週足)
51361.31　　均衡表雲下限(日足)
51279.90　　26週移動平均線
51090.00　　ボリンジャー:-1σ(13週)
50557.41　　ボリンジャー:-3σ(25日)
48421.22　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47790.35　　ボリンジャー:-1σ(26週)
46517.63　　200日移動平均線
45752.45　　ボリンジャー:-3σ(13週)
44300.80　　ボリンジャー:-2σ(26週)
40811.24　　ボリンジャー:-3σ(26週)
40521.19　　均衡表雲上限(週足)
38322.75　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　25.75(前日25.02)
ST.Slow(9日)　　22.55(前日21.47)

ST.Fast(13週)　 66.33(前日82.57)
ST.Slow(13週)　 79.91(前日87.53)

［2026年3月9日］

