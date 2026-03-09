

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





61765.10 ボリンジャー:＋3σ(13週)

61748.56 ボリンジャー:＋3σ(26週)

61617.60 ボリンジャー:＋3σ(25日)

59774.24 ボリンジャー:＋2σ(25日)

59096.32 ボリンジャー:＋2σ(13週)

58259.00 ボリンジャー:＋2σ(26週)

57930.87 ボリンジャー:＋1σ(25日)

56427.55 ボリンジャー:＋1σ(13週)

56087.51 25日移動平均線

55370.05 均衡表基準線(日足)

55370.05 均衡表転換線(日足)

55370.05 均衡表転換線(週足)

55368.24 6日移動平均線

54769.45 ボリンジャー:＋1σ(26週)

54244.14 ボリンジャー:-1σ(25日)

53758.77 13週移動平均線

52745.82 75日移動平均線



52728.72 ★日経平均株価9日終値



52497.53 均衡表雲上限(日足)

52400.78 ボリンジャー:-2σ(25日)

51845.04 均衡表基準線(週足)

51361.31 均衡表雲下限(日足)

51279.90 26週移動平均線

51090.00 ボリンジャー:-1σ(13週)

50557.41 ボリンジャー:-3σ(25日)

48421.22 ボリンジャー:-2σ(13週)

47790.35 ボリンジャー:-1σ(26週)

46517.63 200日移動平均線

45752.45 ボリンジャー:-3σ(13週)

44300.80 ボリンジャー:-2σ(26週)

40811.24 ボリンジャー:-3σ(26週)

40521.19 均衡表雲上限(週足)

38322.75 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 25.75(前日25.02)

ST.Slow(9日) 22.55(前日21.47)



ST.Fast(13週) 66.33(前日82.57)

ST.Slow(13週) 79.91(前日87.53)



［2026年3月9日］



