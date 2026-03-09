　3月9日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3034銘柄。東証終値比で上昇は1891銘柄、下落は1088銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが145銘柄、値下がりは79銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は変わらずの4万6460円。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1776>　三井住建道　　　　 1992　 +400（ +25.1%）
2位 <9405>　朝日放送ＨＤ　　　　988　 +164（ +19.9%）
3位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　850 +103.7（ +13.9%）
4位 <1489>　日経高配５０　　　 3351　 +285（　+9.3%）
5位 <4264>　セキュア　　　　　 2015　 +158（　+8.5%）
6位 <192A>　インテＧ　　　　 2259.9 +106.9（　+5.0%）
7位 <3926>　オープンドア　　　358.1　+16.1（　+4.7%）
8位 <5253>　カバー　　　　　　 1693　　+63（　+3.9%）
9位 <6740>　Ｊディスプレ　　　　 54　　 +2（　+3.8%）
10位 <6599>　エブレン　　　　 2983.9 +100.9（　+3.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8142>　トーホー　　　　　 1030　 -251（ -19.6%）
2位 <8918>　ランド　　　　　　　9.2　 -0.8（　-8.0%）
3位 <7878>　光・彩　　　　　 1226.9　-63.1（　-4.9%）
4位 <7804>　Ｂ＆Ｐ　　　　　　 2488　 -120（　-4.6%）
5位 <6969>　松尾電　　　　　 1019.1　-47.9（　-4.5%）
6位 <1768>　ソネック　　　　 1462.1　-60.9（　-4.0%）
7位 <7856>　萩原工業　　　　　 1674　　-68（　-3.9%）
8位 <5189>　桜ゴム　　　　　　 3000　 -120（　-3.8%）
9位 <7066>　ピアズ　　　　　　400.1　-15.9（　-3.8%）
10位 <9212>　ＧＥＩ　　　　　　　382　　-14（　-3.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　850 +103.7（ +13.9%）
2位 <4751>　サイバー　　　　　 1364　+38.5（　+2.9%）
3位 <5101>　浜ゴム　　　　　　 6123　 +125（　+2.1%）
4位 <4503>　アステラス　　　　 2415　+45.0（　+1.9%）
5位 <6473>　ジェイテクト　　 1785.9　+27.4（　+1.6%）
6位 <4519>　中外薬　　　　　　 9593　 +113（　+1.2%）
7位 <8015>　豊田通商　　　　 5979.9　+63.9（　+1.1%）
8位 <6506>　安川電　　　　　 4368.9　+43.9（　+1.0%）
9位 <5831>　しずおかＦＧ　　 2613.6　+26.1（　+1.0%）
10位 <9009>　京成　　　　　　　 1289　+12.5（　+1.0%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7735>　スクリン　　　　　18500　 -530（　-2.8%）
2位 <5706>　三井金属　　　　　28730　 -755（　-2.6%）
3位 <4004>　レゾナック　　　　10400　 -255（　-2.4%）
4位 <5713>　住友鉱　　　　　　 9350　 -216（　-2.3%）
5位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　 4023.5　-77.5（　-1.9%）
6位 <9107>　川崎汽　　　　　 2537.3　-40.7（　-1.6%）
7位 <4506>　住友ファーマ　　 1850.1　-28.4（　-1.5%）
8位 <6702>　富士通　　　　　　 3631　-52.0（　-1.4%）
9位 <5802>　住友電　　　　　　 9000　 -125（　-1.4%）
10位 <8750>　第一生命ＨＤ　　　 1450　-20.0（　-1.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

