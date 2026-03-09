[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1891銘柄・下落1088銘柄（東証終値比）
3月9日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3034銘柄。東証終値比で上昇は1891銘柄、下落は1088銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが145銘柄、値下がりは79銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は変わらずの4万6460円。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1776> 三井住建道 1992 +400（ +25.1%）
2位 <9405> 朝日放送ＨＤ 988 +164（ +19.9%）
3位 <3697> ＳＨＩＦＴ 850 +103.7（ +13.9%）
4位 <1489> 日経高配５０ 3351 +285（ +9.3%）
5位 <4264> セキュア 2015 +158（ +8.5%）
6位 <192A> インテＧ 2259.9 +106.9（ +5.0%）
7位 <3926> オープンドア 358.1 +16.1（ +4.7%）
8位 <5253> カバー 1693 +63（ +3.9%）
9位 <6740> Ｊディスプレ 54 +2（ +3.8%）
10位 <6599> エブレン 2983.9 +100.9（ +3.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8142> トーホー 1030 -251（ -19.6%）
2位 <8918> ランド 9.2 -0.8（ -8.0%）
3位 <7878> 光・彩 1226.9 -63.1（ -4.9%）
4位 <7804> Ｂ＆Ｐ 2488 -120（ -4.6%）
5位 <6969> 松尾電 1019.1 -47.9（ -4.5%）
6位 <1768> ソネック 1462.1 -60.9（ -4.0%）
7位 <7856> 萩原工業 1674 -68（ -3.9%）
8位 <5189> 桜ゴム 3000 -120（ -3.8%）
9位 <7066> ピアズ 400.1 -15.9（ -3.8%）
10位 <9212> ＧＥＩ 382 -14（ -3.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3697> ＳＨＩＦＴ 850 +103.7（ +13.9%）
2位 <4751> サイバー 1364 +38.5（ +2.9%）
3位 <5101> 浜ゴム 6123 +125（ +2.1%）
4位 <4503> アステラス 2415 +45.0（ +1.9%）
5位 <6473> ジェイテクト 1785.9 +27.4（ +1.6%）
6位 <4519> 中外薬 9593 +113（ +1.2%）
7位 <8015> 豊田通商 5979.9 +63.9（ +1.1%）
8位 <6506> 安川電 4368.9 +43.9（ +1.0%）
9位 <5831> しずおかＦＧ 2613.6 +26.1（ +1.0%）
10位 <9009> 京成 1289 +12.5（ +1.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7735> スクリン 18500 -530（ -2.8%）
2位 <5706> 三井金属 28730 -755（ -2.6%）
3位 <4004> レゾナック 10400 -255（ -2.4%）
4位 <5713> 住友鉱 9350 -216（ -2.3%）
5位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4023.5 -77.5（ -1.9%）
6位 <9107> 川崎汽 2537.3 -40.7（ -1.6%）
7位 <4506> 住友ファーマ 1850.1 -28.4（ -1.5%）
8位 <6702> 富士通 3631 -52.0（ -1.4%）
9位 <5802> 住友電 9000 -125（ -1.4%）
10位 <8750> 第一生命ＨＤ 1450 -20.0（ -1.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
